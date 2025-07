Congo-Brazzaville: Décentralisation - Le Pr Jean Girardon reçu par Pierre Ngolo

Arrivé à Brazzaville dans le cadre du séminaire de renforcement des capacités des sénateurs membres du groupe parlementaire Parti congolais du travail (PCT) et alliés, le maire de Mont-Saint-Vincent, en France, le Pr Jean Girardon, a été reçu en audience le 17 juillet par le président de la chambre haute du Parlement, Pierre Ngolo.

L'entretien entre les deux personnalités a porté sur la question de la décentralisation. En effet, Jean Girardon, professeur à la Sorbonne, anime les 17 et 18 juillet à Brazzaville un séminaire parlementaire portant sur plusieurs thématiques. Il s'agit notamment de la pratique de la décentralisation, cas de la République française ; problématique de transfert de compétences et ressources aux collectivités locales : principes, mécanismes et difficultés de mise en oeuvre ; exploitation des budgets de l'Etat et des lois de finances ; termes de référence pour une analyse critique des projets de lois de finances.

Interviewé par la presse à sa sortie d'audience, le maire de Mont-Saint-Vincent a rappelé que la décentralisation est un sujet qui concerne toutes les démocraties, la France comme le Congo. « Je vais donc faire part, au cours de ce séminaire, de l'expérience française et dans le cadre de ce qui est organisé par le président du groupe parlementaire. Donc, c'est un sujet important, parce que la décentralisation conditionne la qualité de la démocratie », a déclaré Jean Girardon.

Il a également insisté sur le statut des élus locaux. Riche d'une expérience de 40 ans au niveau des collectivités locales, il a soutenu que l'existence d'un statut et son contenu va améliorer quantitativement et qualitativement la situation des élus locaux. Cela permettra également au plus grand nombre de pouvoir être élu, c'est-à-dire offrira l'égalité des chances entre les différents candidats.

« Le statut va aussi régler le comportement des élus, parce que ce comportement conditionne aussi la qualité... Autrement dit, le statut des élus a, à la fois, la dimension quantitative mais aussi une dimension qualitative de manière à ce que la démocratie dépende finalement de sa vocation qui est celle d'oeuvrer pour le bien-être de tout le monde », a poursuivi le Pr Jean Girardon.

Il a reconnu que le Congo étant une jeune démocratie, ses collectivités locales ont raison d'être à l'écoute de ce qui se passe ailleurs. « Modestement, moi, j'apporte la contribution de ma connaissance des collectivités locales françaises dont je suis l'un des membres. Je suis élu local depuis 40 ans. J'ai pu observer de l'intérieur une certaine expérience que je peux partager avec mes collègues congolais. C'est bien beau de donner des compétences, mais il faut des moyens », a conclu le maire de Mont-Saint-Vincent.