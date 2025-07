Congo-Kinshasa: 1 590 471 candidats au Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle

La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté (EDU-NC), Raïssa Malu, a lancé, le 17 juin à l'école Révérend Kim, à Kinshasa, la quatrième session du Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle (Tenasosp), sur la base du calendrier scolaire réaménagé 2024-2025.

La cérémonie s'est déroukée présence du ministre provincial de l'Education, Jeannot Cano La Rose; de l'inspecteur général à l'EDU-NC, Hubert Kimbonza; et des cadres de l'administration du sous-secteur. Dans son discours d'ouverture de l'épreuve certificative, Raïssa Malu a exprimé sa joie de lancer cette quatrième session du Tenasosp, une étape clé qui marque la fin du cycle de l'éducation de base en République démocratique du Congo (RDC).

« Je tiens d'abord à saluer son excellence monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision est claire : une éducation performante et inclusive est le socle d'une nation forte et competitive. J'associe à cet hommage madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, qui soutient fortement l'éducation. Son gouvernement investit dans notre jeunesse, le pilier de l'avenir», a déclaré la ministre d'Etat en charge de l'Education nationale.

Elle a remercié les partenaires traditionnels du Cluster Éducation comme l'Unicef dont l'aide précieuse a permis de faire parvenir les épreuves dans les zones en conflit. La ministre d'État a souligné le double objectif du Tenasosp, à savoir évaluer les acquis des élèves après le cycle fondamental, et les orienter au mieux vers les filières qui les correspondent, en tenant compte de leurs aptitudes et des besoins de la RDC. Ainsi, a ajouté Raïssa Malu, l'orientation scolaire ne doit pas être laissée au hasard, et doit avoir pour base les données concrètes, sur des compétences réelles et sur des opportunités offertes pour notre économie en pleine l'évolution.

« Avec le Tenasosp, nous bâtissons une école de qualité, une école équitable et inclusive qui vise l'épanouissement de nos enfants et le développement durable de notre nation », a indiqué la ministre d'État. Elle a salué les inspecteurs, les enseignants et autres intervenants pour leur engagement et le sens de responsabilité en vue de la réussite de cette épreuve.

Message aux élèves candidats

La ministre d'État a ensuite demandé aux élèves candidats au Tenasosp qui sont « au coeur de cette évaluation » à l'aborder avec confiance, à faire preuve d'honnêteté et de détermination. « Ce test n'est pas une fin en soi, c'est une passerelle vers votre avenir scolaire et professionnelle. Donnez le meilleur de vous-mêmes, car votre réussite est notre fierté », les a-t-elle exhortés, car la nation a besoin de toutes les intelligences dans un monde en évolution.

La RDC a de défis à relever dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la technologie et de l'innovation. Aussi Raïssa Malu a-t-elle encouragé particulièrement les filles à oser les filières scientifique et technique, des domaines passionnants et essentiels pour le développement du pays. « Le Congo a besoin de plus d'ingénieures, de chercheuses et de développeuses. Votre potentiel est immenses, mesdemoiselles, n'ayez pas peur d'explorer ces voies, elles vous ouvriront des portes, elles accéléreront le développement de notre nation, elles nous aideront à faire face à nos enjeux nationaux et mondiaux» , a-t-elle dit aux jeunes candidates.

Elle s'est adressée aussi aux parents et éducateurs, leur demandant d'accompagner les enfants dans leurs choix, de ne pas les cantonner dans des schémas préétablis, car l'éducation doit libérer le potentiel des enfants, les aider à découvrir leur talent caché, ouvrir leur esprit à toutes les possibilités.

La ministre d'État, ministre de l'EDU-NC, n'a passé outre la situation des enfants dans l'Est du pays, indiquant que le gouvernement reste engagé à améliorer l'éducation. Après la cérémonie officielle, Raïssa Malu a effectué des visites au collège Notre-Dame et à l'Institut Bokeleale.

Statistiques des candidats au Tenasosp

La veille de lancement du Tenasosp, l'inspecteur général, Hubert Kimbonza, a donné les statistiques de cette épreuve certificative, dans une sorte de carte postale. L'on note que le Centre national d'organisation du Tenasosp a enregistré 1 590 471 candiadats dans l'ensemble, dont 749 157 filles (soit 47%) et 841 314 garçons (soit 53%). Ces candidats passent leur test dans 5 540 centres issus de 645 pools d'inspection secondaire et répartis dans l'ensemble du pays, et des territoires hors-frontières.

Depuis la première session du Tenasosp en 2022, les effectifs des candidats inscrits sont croissants, excepté la session 2024 qui a connu une baisse de 0,5%. Celle de 2025 a enregistré 1 590 471 candidats, avec une croissance de 27 375, soit 2%. Les filles sont passées de 722 893 en 2024 à 749157 en 2025, avec une augmentation de 26 264, soit 4%.