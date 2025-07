Afrique: Le fabuleux destin d'Aïssata Traoré

Elle est arrivée avec un large sourire en salle de conférence de presse du Stade Olympique de Rabat avant le quart de finale de cette CAN Féminine CAF TotalEnergies entre le Maroc et le Mali. Radieuse, lumineuse, pleine d'une énergie douce et déterminée, Aïssata Traoré, l'attaquante des Aigles Dames, a tout d'une femme qui sait où elle va, consciente du chemin parcouru et impatiente de vivre pleinement son présent.

Cette édition 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies est un moment particulier pour elle. Son but égalisateur face au Ghana (1-1), un moment fort qui a ravivé l'espoir malien, reste dans toutes les mémoires. « Ce but, c'était pour tout un pays, pour ma famille, pour ceux qui croient en nous », confie-t-elle avec une sincérité touchante.

À seulement 27 ans, la joueuse du Fleury 91 a déjà derrière elle une riche expérience internationale. Sa première CAN Féminine remonte à 2018, où le Mali avait terminé tout près du podium, un souvenir à la fois doux-amer et porteur d'espoir. Depuis, elle n'a cessé de grandir, tant sur le plan personnel que sportif.

Son transfert récent à Boston, aux États-Unis, marque un tournant majeur dans sa carrière. Passer de la scène française avec Fleury 91 au championnat nord-américain réputé pour son intensité et son professionnalisme, c'est une nouvelle vie qui commence. « Ce n'est pas juste un changement de club, c'est un changement de continent, de culture, de rythme. Mais je suis prête. Après cette compétition, je prendrai le temps d'analyser tout ça », explique-t-elle avec une belle maturité.

Pour l'heure, cependant, Aïssata reste entièrement concentrée sur sa mission avec les Aigles du Mali. Elle incarne parfaitement cet esprit de compétition mêlé à la fierté nationale. « Ce match de quart de finale contre le Maroc, c'est bien plus qu'un simple match. C'est une bataille, une occasion de montrer une autre image du football féminin malien. »

L'attaquante insiste sur l'importance de l'engagement et de la volonté. « Sur le terrain, ce n'est pas seulement la tactique ou la condition physique qui comptent. C'est l'envie, la détermination. Si on a plus d'envie que l'adversaire, on a toutes les chances de gagner. »

Malgré la pression et la fatigue qui pèsent à ce stade de la compétition, Aïssata et ses coéquipières affichent un mental d'acier. Le poids du pays est sur leurs épaules, mais il les pousse à se dépasser. « On doit tout donner. S'il faut laisser notre corps, voire notre âme sur le terrain, on le fera. Pour rendre fiers nos proches, notre peuple. »

Ce message d'abnégation et de passion résonne avec force, car Aïssata ne joue pas seulement pour elle-même, mais pour l'avenir du football féminin au Mali. « Je ne sais pas si j'aurai la chance de jouer une autre CAN, alors je me tiens à être le plus décisive possible. Ce tournoi, c'est une opportunité unique pour nous toutes. »

Elle se nourrit aussi de la ferveur des supporters maliens présents au Maroc, et espère les voir nombreux le jour du match, leurs voix comme un écho puissant qui portera l'équipe vers la victoire.

En résumé, Aïssata Traoré est bien plus qu'une joueuse talentueuse. Elle est la preuve vivante qu'avec du travail, de la volonté et un sourire sincère, on peut transformer son destin et celui d'un pays. Son parcours, de sa première CAN en 2018 à son nouveau défi à Boston, est un modèle d'inspiration pour toutes les jeunes filles qui rêvent de football.