Afrique: Ashleigh Plumptre, des racines solides pour bâtir l'espoir nigérian

Ashleigh Plumptre est l'un des visages du Nigeria dans cette CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024. Solide derrière, toujours bien placée, la défenseure d'Al-Ittihad a été logiquement retenue dans le onze-type de la phase de groupes. Une reconnaissance à la hauteur d'un parcours marqué par la fidélité à ses valeurs et à son histoire familiale.

À chaque intervention, elle rassure. À chaque geste, elle donne le ton. À 27 ans, Plumptre s'est imposée comme un repère dans le dispositif défensif des Super Falcons. Une sérénité contagieuse qui pèse autant que son vécu dans le vestiaire.

« Mon évolution comme joueuse est liée à mon évolution personnelle. Je n'ai plus rien à prouver. Je veux juste être pleinement présente pour l'équipe », explique-t-elle sur CAFOnline.com. « Ce groupe me touche humainement. On partage des moments que je n'oublierai jamais. »

Une trajectoire choisie, un maillot de coeur

Née à Leicester, passée par les sélections de jeunes anglaises, formée à Notts County, LA Galaxy OC et Leicester City, Plumptre aurait pu rester dans un parcours linéaire. Mais en 2022, elle prend une décision forte : répondre à l'appel du Nigeria, terre de son père.

Depuis, la voilà cadre des Super Falcons. Toujours placée, jamais affolée, elle symbolise ce Nigeria ambitieux, en quête d'un dixième titre continental. « Porter ce maillot, c'est tout pour moi. Je suis fière de mes racines. Représenter le Nigeria sur le terrain, c'est un immense honneur. »

Forgée dans l'adversité

Sa carrière n'a rien eu d'un long fleuve tranquille. Blessures, périodes de doute, changements de clubs... Plumptre a tout connu. Mais elle a tenu bon, guidée par des principes simples. « Ce qui me fait avancer ? La bienveillance, l'humilité et le travail. Je m'y accroche toujours. »

Leader naturelle, elle voit plus loin que sa propre carrière. Déjà tournée vers l'avenir, elle se forme pour devenir entraîneure et rêve d'avoir un impact durable, notamment auprès de la jeunesse africaine. « J'ai commencé ma licence UEFA. J'aimerais transmettre ce que j'ai appris. Aider les jeunes filles, notamment au Nigeria. C'est une vraie vocation. »

Une histoire de famille

Pour Tim Plumptre, son père et agent, le parcours de sa fille est une suite logique. Le fruit d'une passion sincère et d'un héritage revendiqué. « Il y a quinze mois, elle sortait d'une opération du pied. Elle visait les JO, mais n'a pas pu revenir à temps. Être à 100 % pour cette CAN, c'est déjà une victoire », confie-t-il.

Ce lien avec le Nigeria n'a rien d'un coup de tête. Il s'est construit dès l'enfance, à travers des séjours familiaux à Lagos, Londres ou New York, au contact de ses racines. « Je voulais qu'elle connaisse sa culture. Aujourd'hui, quand elle célèbre un but avec ses coéquipières, c'est du vécu, du vrai. Elle aime ce maillot, elle aime ce pays. »

Un élément clé dans le système

Dans le staff des Super Falcons, son influence ne fait aucun doute. L'adjoint Justin Madugu salue ses performances et son impact dans le groupe. « Ashleigh a été l'une des meilleures sur les matches de poule, aussi bien défensivement qu'offensivement. Sa sélection dans le onze-type est méritée. » « Elle continue de monter en puissance. Sa régularité, sa lecture du jeu, sa rigueur... on sait qu'on peut compter sur elle pour aller loin. »

Le calme d'une guerrière

Alors que le Nigeria aborde les matches à élimination directe avec ambition, Plumptre s'annonce comme l'un des rouages essentiels. Par son sens du placement, ses relances propres, et surtout cette tranquillité qu'elle diffuse autour d'elle.

Ashleigh Plumptre joue avec le coeur. Pour ses racines, pour son équipe, pour un rêve commun : offrir au Nigeria une dixième étoile.