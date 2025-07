Congo-Brazzaville: Roga Roga et Extra Musica se produiront en août à Toronto

La ville de Toronto, au Canada, vibrera le 9 août prochain aux rythmes envoûtants de la rumba congolaise portée par l'orchestre légendaire Extra Musica, sous la direction charismatique de Roga Roga. Plus qu'un simple concert, l'événement s'annonce comme une célébration vibrante de l'identité congolaise, une immersion profonde dans l'héritage musical d'un peuple.

Le spectacle s'inscrira dans une dynamique identitaire et fédératrice. En mettant en lumière la rumba congolaise sur la scène internationale, Roga Roga et son orchestre souhaitent offrir à la diaspora africaine une reconnexion authentique avec ses racines, tout en affirmant l'art musical comme vecteur de mémoire collective et de cohésion sociale. Ce rendez-vous artistique se transformera en manifeste culturel audacieux, porteur de transmission.

La sélection des morceaux témoignera de la richesse et de la longévité du groupe. Des classiques emblématiques comme Inchallah, Solola bien ou État-major rappelleront les grandes heures d'Extra Musica, tandis que des titres récents tels que Bokoko, Président Roga Roga ou encore des extraits du dernier album La dernière carte illustreront l'évolution artistique du collectif. Entre nostalgie et renouveau, la rumba y déploiera toute sa puissance émotionnelle et son intemporalité.

Au-delà du concert, l'événement proposera une expérience immersive complète. Les détenteurs de billets VIP auront l'opportunité de rencontrer les artistes en privé, pour un moment d'échange privilégié. Une exposition éclair retracera les grandes étapes de l'histoire de la rumba congolaise, tandis que des animations culturelles et culinaires plongeront les spectateurs dans l'âme du Congo. Par ailleurs, une initiative solidaire, portée par PSK Immigration, viendra souligner la dimension citoyenne de ce grand rassemblement.

L'itinéraire de Roga Roga est jalonné de distinctions qui consacrent son talent et son influence. En 2019, les Awards Pool Malebo de Kinshasa lui décernent le Prix de la décennie, saluant sa constance artistique. En novembre 2021, il reçoit le Kundé d'Or à Ouagadougou, au Burkina Faso, le sacrant meilleur artiste d'Afrique centrale. En 2022, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Primud lui remet une distinction spéciale pour sa contribution à la visibilité internationale de la musique congolaise.

Ces distinctions témoignent d'un engagement artistique et culturel profond, porté par un homme devenu symbole d'excellence et de fierté nationale.

Fondé en 1993 à Brazzaville par Rogatien Ibambi Okombi, alias Roga Roga, Extra Musica s'impose dès ses débuts comme un pilier de la rumba congolaise. Rythmes puissants, textes engagés et prestations scéniques intenses, le groupe a su traverser les générations sans jamais trahir son essence.

Surnommé "Le président" par ses fans, Roga Roga incarne un leadership artistique visionnaire, faisant d'Extra Musica un collectif à la fois musicalement exigeant et porteur d'un message fort : celui d'un Congo uni, fier et en mouvement.

Le 9 août, Toronto ne vivra pas simplement un concert, mais une rencontre entre mémoire, modernité et émotion. Lorsque Roga Roga montera sur scène, ce ne sera pas seulement un artiste qu'on applaudira. Ce sera tout un peuple qui prendra la parole à travers lui, dans une symphonie de sons, de rythmes et d'identité.