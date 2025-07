Congo-Kinshasa: JB Mpiana en concert à Kinshasa

Figure emblématique de la rumba congolaise, JB Mpiana montera sur le mythique boulevard du 30-juin, à Kinshasa, le 19 juillet. Ce sera une célébration musicale et identitaire, un hommage vibrant à la culture congolaise dans ce qu'elle a de plus vivant et fédérateur.

Au-delà de la performance artistique, le concert s'inscrira dans une démarche profonde : reconnecter le peuple à sa musique et à son histoire. JB Mpiana entend raviver la flamme de la rumba dans son berceau, Kinshasa, et inviter les amoureux du genre à renouer avec leurs racines. Dans cette perspective, la scène deviendra un espace de transmission, où s'exprimeront à la fois la mémoire collective, la fierté culturelle et l'unité nationale. La rumba, patrimoine vivant reconnu par l'Unesco, sera célébrée comme vecteur de lien social et de continuité générationnelle.

Le programme reflètera la richesse et la longévité de la carrière de l'artiste. Des titres cultes tels que Feux de l'amour, TH, Internet ou Balle de match réactiveront les souvenirs d'une époque où JB Mpiana, à la tête de Wenge Musica BCBG, faisait vibrer toute l'Afrique. À cela s'ajouteront des compositions plus récentes, témoignant de sa capacité à se renouveler sans renier son essence. Chaque morceau sera une passerelle entre hier et aujourd'hui, émotion, énergie et excellence musicale.

Le concert s'accompagnera d'un ensemble d'activités conçues pour enrichir l'expérience du public. Des animations culturelles ouvriront la soirée, avec des DJ sets et des prestations d'artistes locaux pour chauffer l'ambiance.

Un espace VIP offrira aux fans une rencontre privilégiée avec "Papa chéri", renforçant le lien entre l'icône et son public fidèle. Des stands culinaires mettront à l'honneur la gastronomie congolaise, ajoutant une touche sensorielle à cette grande fête populaire.

Enfin, des actions citoyennes et sociales soutenues par JB Mpiana et ses partenaires seront mises en lumière, illustrant son engagement au-delà de la scène.

À travers les années, JB Mpiana s'est vu honorer pour sa contribution remarquable à la culture congolaise. En 2023, il reçoit le Prix d'honneur du Festival rumba Kin pour l'ensemble de sa carrière. En 2024, les Congo Music Awards lui décernent le Trophée de l'artiste le plus influent de la décennie. Une reconnaissance spéciale du ministère de la Culture vient également saluer son rôle dans la diplomatie culturelle et la promotion du Congo à l'international. Ces distinctions consacrent non seulement un parcours artistique exemplaire, mais aussi une vision durable et engagée de la musique comme vecteur d'unité et d'influence.

Né en 1967 à Kinshasa, Jean-Bedel Mpiana Tshituka, plus connu sous le nom de JB Mpiana, est l'un des pionniers de la rumba moderne congolaise. Cofondateur de Wenge Musica, puis fondateur de Wenge Musica BCBG en 1997, il s'est imposé par son style, son charisme et son audace artistique.

Surnommé Papa chéri par ses fans, il incarne une figure populaire, respectée et toujours influente. À travers son orchestre, il a bâti une plateforme musicale majeure qui continue de porter haut les couleurs du Congo en Afrique et dans le monde.