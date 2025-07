Gabon: Le Chef de l'État reçoit le Directeur Général du groupe Eramet

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à Monsieur Paulo Castellari, Directeur Général du groupe minier français Eramet.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le Gabon et le groupe Eramet, acteur clé du secteur extractif national à travers ses filiales COMILOG et SETRAG.

Les échanges ont porté sur la vision du Chef de l'État en matière d'industrialisation et de transformation locale des ressources naturelles, pilier central de la politique économique du Gouvernement. À ce titre, Monsieur Castellari a réaffirmé l'engagement d'Eramet à soutenir activement cette ambition, dans le respect des priorités fixées par les plus hautes autorités gabonaises.

À l'issue de l'audience, plusieurs engagements majeurs ont été actés :

· Transformation locale de plus de deux millions de tonnes de manganèse, avec des retombées significatives en matière d'emplois, estimées à plus de 16 000 postes directs et indirects ;

· Gabonisation progressive des postes de direction au sein des filiales COMILOG et SETRAG ;

· Rapatriement des flux financiers issus de l'exploitation minière et renforcement de la transparence dans leur gestion ;

· Lancement confirmé d'un projet de construction d'une centrale électrique et d'un siège social d'Eramet sur le territoire gabonais.

Le Président de la République a salué la qualité du dialogue engagé avec le partenaire industriel, et a réitéré la volonté du Gabon de bâtir un modèle économique fondé sur la souveraineté, la valeur ajoutée locale et le développement inclusif.

Cette audience marque une étape décisive dans la concrétisation d'un nouveau pacte minier, plus équitable et plus bénéfique pour les populations, dans le respect des intérêts stratégiques du pays.