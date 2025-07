Algérie: La 2e édition du Salon international des deux Lieux Saints pour le Hadj et la Omra à partir du 22 juillet

ORAN — La deuxième édition du Salon international des Deux Lieux Saints pour le Hadj, la Omra et le tourisme se tiendra les 22 et 23 juillet au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran, a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs.

Cette manifestation, organisée sous le patronage du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et de la wilaya d'Oran, devra regrouper près de 100 entreprises spécialisées dans l'hôtellerie, la restauration et le transport, d'Algérie, d'Arabie Saoudite, d'Egypte, de Libye et de Tunisie, a précisé à l'APS le Commissaire du salon, Mounir Batraoui.

L'événement, organisé par la société "Even Pro Expo" basée à Alger, verra également la participation de 70 agences de tourisme et de voyages algériennes, qui présenteront leurs offres afin de promouvoir le tourisme local et faire connaître la destination touristique algérienne, selon la même source.

Le Salon permettra, à travers des rencontres B2B, d'établir des partenariats et de signer des accords dans le domaine des services liés au Hadj et à la Omra entre les entreprises algériennes et leurs homologues saoudiennes, a-t-on encore souligné.

Le Salon des Deux Lieux Saints pour le Hadj, la Omra et le tourisme se veut une plateforme idéale pour l'échange d'expériences et de savoir-faire entre les participants, qui proposeront des offres et des solutions intelligentes et innovantes pour faciliter l'accomplissement des rites (telles que les applications, les systèmes de réservation, etc.).