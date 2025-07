Algérie: Afrique du Sud - Signature d'un procès-verbal d'entente pour renforcer le partenariat dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

ALGER — Un procès-verbal d'entente a été signé, jeudi à Alger, entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation de la République d'Afrique du Sud, visant à renforcer le partenariat et la coopération bilatérale.

La cérémonie de signature, tenue au siège du ministère, a été présidée par les ministres des deux pays, M. Kamel Baddari et M. Blade Nzimande. Ce procès-verbal d'entente constitue une véritable feuille de route pour la période allant de 2026 à 2028.

A cette occasion, M. Baddari a souligné "la profondeur des relations historiques et fraternelles entre les deux pays", insistant sur "la poursuite du renforcement de la coopération bilatérale, en bâtissant un pont de savoir, de recherche et d'innovation reposant sur la coopération scientifique et l'échange d'expériences entre les institutions universitaires des deux pays".

Pour ce faire, le ministre a exprimé la volonté des deux parties "de créer des projets de recherche conjoints dans des domaines prioritaires au niveau national, notamment l'intelligence artificielle, la sécurité alimentaire et la santé".

M. Baddari a annoncé, dans ce sens, l'organisation de visites périodiques entre les deux parties, en vue de "consolider les ponts de coopération, consacrer le principe de la diplomatie du savoir et remporter les paris de la concurrence internationale".

De son côté, M. Blade Nzimande a rappelé les "relations historiques profondes" entre les deux pays, saluant "le haut niveau atteint par l'université algérienne".

Il a également insisté sur l'importance du "partage d'expériences et d'expertises entre les établissements universitaires des deux pays, à travers l'intensification des visites bilatérales et la programmation de projets de recherche conjoints, afin de renforcer et d'élargir les perspectives de cette coopération".