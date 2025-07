Algérie: Natation/Championnat national d'été - Le CR Belouizdad, un champion hors pair

ALGER — Le club sportif du CR Belouizdad s'est érigé en "champion hors pair" à l'occasion du championnat national d'été seniors (messieurs et dames) qui a pris fin mercredi en soirée à la piscine du complexe olympique "Mohamed Boudiaf" d'Alger, après cinq jours de compétition dominée de bout en bout par les éléments internationaux du CRB.

L'équipe belouizdadie n'a laissé aucune chance à ces adversaires, dominant les podiums de différentes épreuves inscrites au programme, grâce à des nageurs expérimentés, notamment les plus chevronnés, qui ont contribué au grand succès du club, avec un total de 43 médailles.

Ce n'est pas seulement le nombre total de médailles qui a permis au CR Belouizdad de décrocher le sacre final du championnat estival, mais surtout l'impressionnant bilan de consécrations en or, avec 26 médailles sur les 42 mises en jeu, soit plus de la moitié des distinctions en vermeil, auxquelles s'ajoutent neuf médailles d'argent et huit de bronze.

Les prémices de ce sacre étaient visibles dès le début de la compétition, lorsque les nageurs du "Chabab" ont imposé leur logique, raflant les médailles en vermeil, les unes après les autres: cinq le premier jour, cinq autres le deuxième, quatre le troisième, cinq le quatrième, pour conclure en apothéose avec sept médailles en or, le dernier jour des épreuves.

Les nageurs du CRB ont également décroché le titre du meilleur nageur ayant obtenu le plus grand nombre de médailles chez les messieurs, grâce à Ramzi Chouchar avec (3 or et 1 de bronze), ainsi que celui de la meilleure nageuse, attribué à Ryma Benmansour, avec six médailles (4 or et 2 de bronze).

La nageuse expérimentée, Amel Melih, a ajouté à l'actif de son équipe le titre du meilleur nageur (messieurs et dames) ayant obtenu le plus grand nombre de points dans le championnat, avec un total de 811 points, devançant le duo du MC Alger, Abdallah Ardjoune (762 points) et Bouali Redouane (758 points).

En revanche, la deuxième place du championnat national estival est revenue à l'équipe du MC Alger avec un total de 35 médailles (7 or, 18 argent et 10 de bronze) et la troisième à l'USM Alger avec 27 médailles (6 or, 11 argent et 10 de bronze).

A propos de ces performances, le directeur technique sportif du CR Belouizdad, Amine Fadil, a déclaré à l'APS: "Ce fut une saison longue et éprouvante pour tout le monde, en particulier pour les nageurs et les entraîneurs qui ont travaillé avec abnégation pour atteindre ce niveau. Ils en sont grandement remerciés".

Et d'ajouter : "Ces performances sont le résultat de trois années de travail. Nous avons commencé à récolter les fruits la saison dernière, ce qui nous a permis de viser tous les titres nationaux dès le départ, et nous y sommes parvenus".

Le responsable technique du CR Belouizdad a révélé que le secret de cette réussite réside dans "l'ambiance familiale qui règne au sein de l'équipe, toutes catégories d'âge confondues, où une grande entente existe entre les athlètes, techniciens et administratifs".

Sur le plan technique, il a souligné que les athlètes "ont suivi une préparation intensive tout au long de la saison, avec une diversification du volume et de la nature des entraînements. Nous nous sommes également entraînés dans différentes piscines. Le mérite revient également aux entraîneurs qui ont fourni des efforts considérables pour atteindre ce niveau. Ce fut véritablement une saison exceptionnelle dans l'histoire de la section natation du Chabab, couronnée par des distinctions dans toutes les compétitions".

Lors de ce championnat national d'été (seniors), le CR Belouizdad a aligné 30 nageurs et nageuses qui ont dominé la compétition de bout en bout.

Depuis le début de la saison sportive, le CRB enchaîne les titres : d'abord le championnat hivernal, puis le championnat interclubs, la Coupe d'Algérie, le championnat national de natation en eau libre (messieurs et dames), et enfin le championnat estival.

Il est à noter que ce championnat estival, organisé sous le slogan "la natation algérienne en constante progression", a vu la participation de 169 nageurs, dont 113 messieurs et 56 dames, représentant 31 clubs issus de 14 wilayas.

Voici les statistiques techniques du Championnat national d'été de natation seniors (messieurs et dames), organisé du 12 au 16 juillet à la piscine du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

Tableau des médailles (par équipes) :

Or Arg Bronze Total

1-CR Belouizdad 26 9 8 43

2-MC Alger 7 18 10 35

3-USM Alger 6 11 10 27

4-FC Bainem 2 1 - 3

5-SA Bab Ezzouar 1 - 1 2

6-ACO Tizi Ouzou - 1 1 2

7-Club Fouka - 1 1 2

8-Cité Educative Sétif - 1 - 1

9-Ouled Moussa - 1 - 1

10-Orqua Club Béjaïa - - 4 4

11-WS Tlemcen - - 2 2

12-OC Alger - - 2 2

13-AS PTT - - 1 1

14-CSAN Oran - - 1 1

Meilleurs nageurs ayant obtenu le plus grand nombre de médailles (messieurs) :

Or Argent Bronze Total

1- Ramzi Chouchar (CR Belouizdad) 3 - 1 4

2- Abdallah Ardjoune (MC Alger) 3 - - 3

3- Benzidoun Fares (CR Belouizdad) 3 - - 3

Meilleures nageuses ayant obtenu le plus grand nombre de médailles (Dames) :

Or Argent Bronze Total

1-Ryma Benmansour (CR Belouizdad) 4 - 2 6

2-Djihene Benchadli (CR Belouizdad) 3 - 1 4

3- Dounia Chaâr (USM Alger) 3 - - 3

Meilleurs nageurs ayant obtenu le plus grand nombre de points au championnat (messieurs et Dames) :

1- Amel Melih (CR Belouizdad) : 811 points

2- Abdallah Ardjoune (MC Alger) : 762 pts

3- Redouane Bouali (MC Alger) : 758 pts.