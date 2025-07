Algérie: La création d'un Conseil d'affaires algéro-zimbabwéen propulsera la coopération bilatérale

ALGER — La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Bakhta Selma Mansouri, a affirmé, mercredi, à Alger, que la création d'un Conseil d'affaires commun entre l'Algérie et le Zimbabwe constituerait un instrument essentiel pour activer la coopération entre les opérateurs économiques et faire connaître les opportunités d'investissement.

S'exprimant à l'ouverture des travaux de la 4e session de la Commission mixte de coopération Algérie-Zimbabwe, Mme Mansouri a souligné que la mise en place de ce Conseil "constitue un instrument essentiel pour activer la coopération entre les opérateurs économiques, rapprocher les acteurs et opérer des réformes sur les mécanismes d'échanges commerciaux entre les deux parties (...), de même qu'il consacre le cadre institutionnel d'une coopération durable et mutuellement bénéfique", ajoutant que l'Algérie "croit en la capacité du potentiel existant qui pourrait servir de base solide pour un partenariat exemplaire évolutif, dans le cadre d'une vision conjointe basée sur l'exploitation des ressources et l'échange d'expertises".

Elle a, dans ce contexte, salué l'avancement des préparatifs relatifs à "la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans des domaines vitaux tels que l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, le tourisme et les archives", affirmant que ces accords, en cours de négociation, traduisaient "une volonté commune d'explorer de nouvelles opportunités de coopération dans des secteurs stratégiques dont la transformation agricole, les industries agroalimentaires, les industries de transformation, les start-up et les micro-entreprises, les énergies renouvelables, la numérisation, les transports et les industries pharmaceutiques".

Rappelant que les relations entre l'Algérie et le Zimbabwe avaient écrit "une histoire honorable de lutte commune pour la libération et la défense de la souveraineté nationale mais aussi pour les valeurs de solidarité et le respect de l'Afrique à travers le monde", Mme Mansouri a indiqué que "ces références historiques n'ont pas été seulement un facteur de rapprochement, mais ont servi de base solide pour l'entente politique, la coordination bilatérale, l'attachement commun aux solutions africaines aux problèmes africains, et le rejet des ingérences étrangères et de toute forme d'hégémonie ou de dépendance".

"En application des orientations du président de la République, l'Algérie demeure engagée au renforcement et à la promotion de ses relations avec le Zimbabwe, pays frère, dans un cadre de confiance, de respect mutuel et de souveraineté nationale", a soutenu Mme. Mansouri qui a estimé que cette Commission mixte "va au-delà du cadre bilatéral, pour incarner une volonté sincère de bâtir une coopération africaine équilibrée, efficace et inclusive, fondée sur le développement commun et l'intégration continentale".

L'Algérie "voue une importance croissante à la formation académique, à la recherche scientifique et aux échanges universitaires, car constituant une base élémentaire pour le rapprochement des peuples et la garantie de la pérennité des partenariats à long terme", a-t-elle indiqué, en encourageant la présentation de propositions ambitieuses pour consacrer la culture d'apprentissage et de recherche, l'échange de connaissances et le lancement de programmes universitaires communs tout en focalisant les efforts communs des deux pays sur les secteurs de l'agriculture durable, de l'industrie

manufacturière, des start-up, des énergies renouvelables, de la numérisation, des transports, et des industries pharmaceutiques et alimentaires.

Pour sa part, le secrétaire permanent des affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe, Albert Chimbindi a affirmé que cette commission conjointe constituait "la pierre angulaire de nos relations en ce sens qu'elle assurera un cadre organisé de dialogue et de coopération aux niveaux bilatéral, régional et international" et à travers laquelle "nous aspirons à approfondir et à élargir les domaines de coopération et de coordination de nos priorités et positions".

Il a exprimé, dans ce sens, toute sa gratitude à l'Algérie pour le soutien constant apporté à son pays, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'ingénierie et de la santé, en augmentant le nombre de bourses d'études annuelles passé de 100 à 250, soulignant l'importance de traduire les relations politiques excellentes entre les deux pays en résultats concrets en matière de développement socio-économique".

Il s'est également félicité de la coopération élargie entre les deux pays, englobant l'agriculture, la métallurgie, l'enseignement, la santé, l'énergie, le tourisme, le sport, la culture et la promotion de l'investissement, exprimant son aspiration à finaliser la formulation des mémorandums d'entente toujours en négociation et ce en prévision de leur signature "au cours de cette session ou dans les plus brefs délais".

Le responsable zimbabwéen a plaidé pour la nécessité de tirer profit de l'accord sur le commerce de libre échange au niveau continental africain pour renforcer le commerce bilatéral, soulignant que le Zimbabwe "est disponible et prêt à s'ériger en centre industriel et logistique, voire commercial des entreprises algériennes dans la région de l'Afrique australe".