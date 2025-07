Tunisie: Travailler à l'étranger - Ce que la FTTE fait pour les Tunisiens migrants

Hassène Laribi, président de la Fédération des Travailleurs Tunisiens à l'Étranger (FTTE), a réaffirmé ce jeudi l'engagement de la Fédération à accompagner, soutenir et encadrer les Tunisiens souhaitant émigrer, en particulier dans un contexte où les départs sont souvent mal préparés ou effectués dans l'irrégularité.

La FTTE se donne pour mission d'informer les candidats à l'émigration sur les réalités du pays d'accueil, de les orienter sur les démarches à suivre, et de répondre à toutes leurs interrogations, notamment juridiques et administratives.

"Il ne suffit pas de partir. Il faut être préparé, formé, connaître la langue, avoir un métier, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et éviter l'exploitation ou la précarité", a précisé Hassène Laribi, lors de son passage sur les ondes d'Express Fm.

Il a en outre souligné que, même en situation irrégulière, certains migrants tunisiens travaillant en France bénéficient d'une certaine protection de leurs droits et ne sont pas systématiquement privés de leurs acquis sociaux. Toutefois, les conditions restent souvent difficiles, et l'émigration illégale expose à de nombreuses souffrances.

Formation, assistance et réseau international

La FTTE encourage les jeunes à se former professionnellement avant toute tentative de migration, car "on ne peut pas travailler dans n'importe quel domaine sans qualification", selon Laribi. La Fédération propose aussi un accompagnement personnalisé, des sessions d'information, et des aides pratiques à travers son réseau.

Elle est présente à l'échelle internationale, avec des coordinateurs dans plusieurs pays, et son siège officiel est basé en France. Les citoyens peuvent contacter la FTTE par écrit via sa page officielle, et obtenir des réponses claires et fiables sur toutes les questions liées à l'émigration, aux droits, à l'emploi, ou encore à la régularisation.

Le président de la FTTE a lancé un appel clair aux autorités tunisiennes : "L'État doit prendre au sérieux la situation de ses ressortissants à l'étranger, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. Ils doivent être suivis, protégés et accompagnés par des dispositifs publics".

La FTTE s'inscrit ainsi comme un acteur de terrain essentiel dans la gestion des flux migratoires et dans la défense des droits des travailleurs tunisiens à l'étranger, en mettant l'humain, la dignité et la préparation au cœur de son action.