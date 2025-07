Ile Maurice: Frédéric Bontems - «La France et Maurice, une relation exemplaire (...) de valeurs partagées»

La traditionnelle réception du 14 juillet s'est déroulée ce lundi dans ce qui sera dans quelques mois les nouveaux locaux de l'ambassade de France à Maurice, à la Smart City de Moka. L'ambassadeur Frédéric Bontems a accueilli pour l'occasion le président de la République, Dharam Gokhool, le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, et son adjoint, Paul Bérenger, le corps diplomatique, la communauté française installée à Maurice et d'autres invités des secteurs public et privé. Une soirée placée sous le signe de l'amitié et de la coopération exceptionnelles entre la France et Maurice.

Frédéric Bontems a déclaré que même si les locaux sont toujours en construction, il voulait faire découvrir à ses invités «le cadre qui nous entoureet la vue sur les magnifiques paysages de Maurice». En attendant, tous les services de l'ambassade demeurent à Port Louis. Le 14 juillet était aussi l'anniversaire de Navin Ramgoolam et Fréderic Bontems lui a offert en cadeau «un accessoire indispensable à la pratique d'une des activités sportives les plus populaires en France». Sur une note plus sérieuse, l'ambassadeur a évoqué la guerre en Europe, «suite à l'agression de la Russie contre l'Ukraine et le conflit au Moyen-Orient avec son cortège effroyable de dévastations».

Mais dans ce tableau sombre, il trouve des motifs d'espoir, en évoquant le règlement pacifique de la souveraineté sur les îles Chagos, la participation du PM au sommet de Nice sur les océans. «Dans de telles périodes d'incertitude et de tension, la seule consolation à laquelle nous pouvons nous référer,c'est la fidélité à nos valeurs. La France et Maurice entretiennent de ce point de vue une relation exemplaire, de respect, d'amitié, de valeurs partagées. Elle nous est précieuse et nous devons l'entretenir.»

L'ambassadeur de France a rappelé qu'en avril, le président Emmanuel Macron devait venir à Maurice, mais le décès du Pape avait conduit à un report. Néanmoins, la volonté du président de visiter Maurice reste inchangée. «Le travail réalisé en amont n'aura pas été inutile, puisque plusieurs accords ont été signés dans des domaines variés, tels que la protection du patrimoine, la lutte contre le dérèglement climatique et la protection des tortues marines.»

Par ailleurs, il salue la tenue de la commission mixte Réunion-Maurice, qui a réuni plus de 250 entreprises mauriciennes et françaises. «Le PM a surmonté une actualité parlementaire chargée pour faire le déplacement à Nice, démontrant l'importance de Maurice, petit État insulaire, mais grand État océanique, pour la protection des océans. Maurice a également été l'un des premiers pays à signer le traité sur la protection de la biodiversité en haute mer, contribuant à son entrée en vigueur, prévue d'ici fin 2025.»

Frédéric Bontems a aussi mentionné la fête populaire organisée à Telfair la veille, qui a rassemblé une grosse foule composée de toutes les communautés de Maurice, un «moment familial, sportif,et joyeux, de partage et d'échanges», qu'il espère, deviendra une tradition annuelle.