Ile Maurice: Nishta Jooty-Needroo - «Notre mission | servir les 55 000 actionnaires de manière durable et responsable»

interview

La «Chief Executive Officer» (CEO) du Sugar Investment Trust (SIT), qui a officiellement pris ses fonctions le 15 avril, évoque la situation actuelle de l'institution, le redéploiement des employés du «Splash n Fun Leisure Park», ainsi que les projets à court, moyen et long terme.

Quels sont les défis majeurs auxquels fait face le SIT ?

Le SIT fait aujourd'hui face à une crise financière et un problème majeur de structuration. À mon arrivée à la tête de l'institution le 15 avril 2025, j'ai découvert une situation alarmante : une dette de Rs 1,6 milliard, des pertes annuelles de plus de Rs 150 millions et une dépendance aux facilités bancaires pour couvrir les frais opérationnels de base, y compris le paiement des salaires. Le parc foncier, qui représentait autrefois la plus grande force du SIT, a aussi gravement diminué : de plus de 7 000 arpents, seuls 2 100 subsistent aujourd'hui. De nombreux terrains ont été vendus à des prix inférieurs à leur valeur réelle, souvent au profit de personnes ayant des liens directs ou indirects avec l'organisation. Pire encore, les revenus de ces ventes n'ont pas été utilisés pour rembourser les dettes, mais investis dans des projets non-viables, sans études de faisabilité solides.

Quelle est la marche à suivre pour redresser la situation?

Face à cette situation, nous avons enclenché un plan de redressement profond, centré sur le rétablissement de la discipline financière, une restructuration organisationnelle, la mise en oeuvre d'une nouvelle gouvernance fondée sur la transparence et la redevabilité et un retour à la mission originelle du SIT : Servir les 55 000 actionnaires de manière durable et responsable.

Avec la fermeture du «Splash n Fun Leisure Park», combien d'employés sont affectés par le redéploiement ?

48 employés sont concernés par la fermeture du Parc en mai 2025.

Ont-ils été absorbés dans d'autres entités du SIT ou réorientés vers d'autres secteurs ?

Tous - sauf un cas, référé au Redundancy Board conformément à la loi - ont été redéployés avec succès, au sein des filiales du groupe SIT, selon les compétences disponibles et auprès d'institutions du ministère de l'Agro-industrie, dans le cadre d'une collaboration étroite. Il est important de noter que ce redéploiement s'inscrit dans notre volonté de préserver les emplois, la dignité des salariés et la gestion de cette transition de manière humaine et responsable, malgré les contraintes économiques.

Quels sont les projets phares du SIT à court, moyen et long terme ? Comment le SIT s'inscrit-il dans une démarche de durabilité ou de transition écologique ?

Malgré la crise, le SIT a lancé un plan stratégique structuré qui vise un redressement durable autour de quatre piliers : la réduction de la dette et la consolidation financière ; le réalignement opérationnel et le renforcement de la transparence; l'optimisation des actifs et le retour au coeur de notre mission ; l'agriculture durable au service des petits planteurs.

Quels sont vos projets pour l'année financière en cours ?

Le repositionnement de la pépinière de Britannia, rebaptisée La Pépinière, s'accompagne d'objectifs clairs : une augmentation de 50 % des revenus, une hausse équivalente de la fréquentation, la digitalisation des services et une meilleure visibilité. Le projet Auréa Phase 4, un morcellement résidentiel a d'ores et déjà été approuvé et lancé. Par ailleurs, dans le cadre du programme de replantation de canne à sucre, 130 hectares sont déjà engagés, avec un objectif de 500 hectares replantés d'ici 2028.

Quid de vos projets à moyen terme (2025-2028) ?

La vente des lots agricoles restants à l'île d'Ambre (39 lots) et à Deux-Bras (49 lots) vise à générer des revenus tout en soutenant l'économie rurale. La restructuration des baux locatifs vise à améliorer la rentabilité des bâtiments commerciaux, notamment The Core et NG Tower. Le projet de Smart City à Le Bouchon fait l'objet d'une révision et d'une évaluation de faisabilité.

Et pour le long terme ?

Le développement de projets solaires à Carreau-Acacia et Virginia s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique nationale. Un partenariat avec le ministère de l'Agro-industrie permet de contribuer à la sécurité alimentaire, à travers des projets agroécologiques et l'octroi de baux agricoles à long terme. Le soutien aux planteurs est également renforcé grâce à un nouveau modèle agricole, à la fois durable et mécanisé. Le SIT s'inscrit ainsi dans une démarche de transformation durable, qui dépasse la simple logique financière : il s'agit aussi d'un engagement moral envers ses actionnaires et envers la nation.