Soudan: Al-Eaysir - Servir le Peuple est une Responsabilité et une Confiance

Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khaled Al-Eaysir a écrit dans un message sur Facebook : « Pour marquer le début de mon travail, j'ai renouvelé aujourd'hui mon engagement de loyauté et d'allégeance à la patrie, convaincu que servir le peuple est une responsabilité et une confiance. »

Il a ajouté : « Avec cette mission, je m'efforcerai de servir le peuple et le Gouvernement de l'Espoir, et d'être un pont entre les espoirs du peuple et les décisions du gouvernement. »

Le peuple est la source de la légitimité, la fortification de l'identité et le fondement de la force et de la fraternité. D'eux je tire ma détermination et je leur dois ma plus sincère loyauté.

Il a poursuivi : « Si Dieu le veut, je travaillerai pour que le ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme soit une plateforme pour le peuple ; une plateforme qui préserve son identité, reflète sa culture, défend ses droits, le présente et présente ses problèmes, et attire les peuples du monde par le biais du tourisme et de la culture vers la terre de l'histoire et des civilisations. »