Soudan: Cérémonie de prestation de serment de plusieurs ministres devant le conseil de souveraineté

Les ministres de la Justice, des Finances, des Minéraux, des Affaires religieuses et des Dotations, de la Culture et de l'Information, de l'Industrie et du Commerce, de la Gouvernance fédérale, des Ressources humaines et de la Protection sociale ont prêté serment aujourd'hui devant le président du Conseil Souverain de Transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan, en présence du Premier ministre Dr. Kamil Idris, du juge en chef, Abdul Aziz Fath Al-Rahman et du secrétaire général du Conseil Souverain, le général Dr. Mohammed Al-Ghaly.

M. Moatasem Saleh ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale a déclaré dans un communiqué de presse qu'immédiatement après avoir prêté serment, le président du Conseil Souverain et le Premier ministre ont tenu une réunion avec les ministres concernés.

Les participants ont souligné l'importance de renforcer l'esprit national dans le travail et la performance, se considérant comme des ministres pour tous les Soudanais, quelle que soit leur origine. Ils ont souligné que le « Gouvernement de l'Espoir » est un gouvernement de projets, et non un gouvernement de protocole.

Les ministres concernés ont également affirmé qu'ils travailleront en équipe pour aider le pays à sortir de sa crise actuelle.