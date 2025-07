Afrique: La CAF et Apsonic prolongent leur partenariat pour les éditions 2025 et 2027 de la CAN CAF TotalEnergies

La Confédération Africaine de Football (CAF) et la société Apsonic, fabricant de motos, ont officialisé le renouvellement de leur partenariat, faisant d'Apsonic un sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025, ainsi que de l'édition 2027 prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

L'accord a été signé en Chine et s'inscrit dans la continuité du partenariat fructueux noué en 2023 à l'occasion de la CAN CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, qui avait rassemblé plus de 1,5 milliard de téléspectateurs dans 178 pays.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré :« Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec Apsonic à la suite du succès de la CAN CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023. Il est essentiel pour la CAF que les partenariats établis avec nos sponsors génèrent une véritable valeur commerciale et des retombées positives. Nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration mutuellement bénéfique avec Apsonic et de renforcer notre engagement commun en faveur du développement du football africain. »

La cérémonie de signature s'est tenue à Guangzhou, en Chine, en présence du Secrétaire Général de la CAF, M. Véron Mosengo-Omba, et de M. Zhang Lian, Président du Groupe Sincerity Holdings.

M. Zhang Lian a indiqué : « En tant que marque de motos reconnue sur le continent africain, Apsonic jouit d'une solide réputation grâce à la fiabilité de ses produits et à sa contribution significative à l'amélioration du quotidien des populations africaines. L'entreprise s'est toujours engagée activement dans les domaines de la culture, du sport et de la vie sociale en Afrique. Elle démontre un intérêt soutenu pour le football africain, en y investissant avec enthousiasme. À travers les grands événements footballistiques africains, Apsonic continue de porter son image de marque fondée sur la "vitesse et la passion", valeurs partagées avec le football, apportant ainsi joie et ferveur aux supporters du continent. »

En vertu de cet accord, Apsonic bénéficiera d'une visibilité privilégiée sur l'ensemble des plateformes de la CAF, notamment via la signalétique dans les stades, les campagnes numériques et les actions de mobilisation des fans.