Algérie: Natation/Championnat national d'été - 'De nouveaux talents en route vers la sélection nationale'

ALGER — Les techniciens présents au Championnat national d'été de natation (Seniors messieurs et dames), organisé à la piscine du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), ont salué l'émergence de jeunes nageurs prometteurs qui "frappent déjà à la porte" de la sélection nationale, grâce aux performances et rendement qu'ils ont réalisées lors de la compétition.

Parmi ces techniciens figure le sélectionneur national, Ali Maanceri, également entraîneur de l'USM Alger, qui a estimé que plusieurs nageurs ont relevé le défi, ce qui constitue selon lui "un signe encourageant pour l'avenir de la natation algérienne".

"Certains jeunes nageurs ont attiré notre attention par leur niveau prometteur, bien qu'ils soient encore issus des catégories de jeunes. La qualité est là, même si le nombre reste limité. Il est donc essentiel de les préserver pour qu'ils puissent représenter la natation algérienne dans un avenir proche", a-t-il déclaré.

Maanceri a souligné que leurs résultats sont "le fruit du travail effectué par leurs clubs tout au long de la saison", notant "l'existence d'une base de formation dans ces équipes, qui oeuvrent à faire émerger, à chaque fois, une nouvelle génération de nageurs".

Il a ajouté que "le niveau chez les messieurs, bien que globalement moyen, était supérieur à celui des dames", se réjouissant particulièrement de "la présence d'un nombre appréciable de jeunes sur les podiums". Selon lui, ces jeunes nageurs "peuvent succéder à la génération actuelle, à condition qu'ils soient suivis de près et qu'ils aient la possibilité de participer à des compétitions internationales".

L'autre entraîneur national, Mouloud Bouchendouka, partage cet avis, affirmant que plusieurs nouveaux visages révélés durant cette édition seront "en passe d'intégrer" la sélection nationale, grâce aux résultats qu'ils ont réalisés malgré leur jeune âge.

Il a notamment cité Mehdi Dahamna (Formation Club Bainem), qui "s'est illustré sur les longues distances avec de bons chronos dans plusieurs épreuves", précisant: "Dahamna a besoin d'un programme d'entraînement spécifique, notamment pour les épreuves de longue distance, en prévision des grandes compétitions internationales prévues l'année prochaine, ainsi que pour préparer dès à présent les Jeux olympiques de 2028. Il devrait prochainement renforcer les rangs de l'équipe nationale. Je le considère comme un véritable projet sportif au vu de ses grandes qualités", a affirmé le technicien.

A ces noms s'ajoutent d'autres nageurs prometteurs, comme Abderraouf Hafiane et Mohamed Racim Semmar (USM Alger), ou encore Fares Benzidoun (CR Belouizdad), que les deux entraîneurs nationaux considèrent comme l'un des meilleurs spécialistes du 200 m papillon, juste derrière Jaouad Syoud. Ils évoquent également la possible convocation d'Oussama Allam (USM Alger) pour le 50 m brasse, ainsi que l'émergence de nageuses issues des jeunes catégories, telles que Aya Hamdaoui (MC Alger) et Inès Zaydi (Club Orca Béjaïa).

Concernant le niveau général du championnat, les techniciens s'accordent à dire qu'il était "moyen chez les hommes", en raison notamment de l'absence de certains internationaux comme Oussama Sahnoune et Jaouad Syoud, engagés au championnat du monde. Leur présence aurait permis, selon eux, "d'élever le niveau d'une compétition où aucun record national n'a été battu".

En revanche, ils ont exprimé leur inquiétude face à la "baisse significative" du niveau technique chez les dames et du nombre des participantes.

Le Championnat national d'été de natation (Seniors hommes et femmes), clôturé mercredi, a vu le CR Belouizdad remporter le titre, avec un total de 43 médailles : 26 en or, 9 en argent et 8 en bronze.