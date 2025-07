Algérie: Grand concours national de saut d'obstacles 'deux et trois étoiles' - Début des épreuves à Oran

ORAN — Le coup d'envoi du grand concours national de sport équestre en saut d'obstacles a été donné, jeudi au centre équestre "Monté Cristo" d'Es-Senia (Oran), avec le lancement du premier week-end "deux et trois étoiles", en présence d'un public nombreux passionné d'équitation.

Cette manifestation hippique de deux week-ends, organisée par le club équestre "Monté Cristo" d'Oran en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, regroupe plus de 150 cavaliers et cavalières des catégories cadets, juniors et séniors de 25 clubs du pays.

L'évènement comporte 21 épreuves en "Ladies" spéciale filles, cadets, master Barbe, juniors et séniors, offrant ainsi une diversité d'opportunités pour les participants de démontrer leurs capacités.

Parmi les temps forts de ce concours, les Grands Prix " deux et trois étoiles" pour les juniors et seniors sur des obstacles de 1,25 mètre et 1,40 mètre.

Cette compétition, qui est une occasion pour les cavaliers et cavalières pour améliorer leur classement au niveau national, est supervisée par le président du Club équestre "Monte Cristo" d'Oran, Mustapha Kazi Thani, tandis que la direction technique est confiée à Zineddine Aït Youssef.