Madagascar: Congrès national - La santé reproductive au coeur des débats

Le droit à la santé sexuelle et reproductive sera l'un des thèmes majeurs abordés lors du 4e Zaikabe national du Fivapova - l'Association des Épouses de Policiers et Femmes Policières. Ce grand rassemblement se déroulera à Toamasina, du 30 juillet au 2 août, avec la participation de plus de trois mille personnes venues des quatre coins de l'île.

« Cet événement se déroulera à Toamasina et réunira plus de trois mille participants venus des quatre coins de l'île, du 30 juillet au 2 août », a annoncé Malala Priscilla Randrianirina Tombosoa, présidente nationale du Fivapova, hier à Anosy, lors d'une conférence de presse de lancement.

Parmi les activités phares du congrès figure une conférence dédiée au droit à la santé sexuelle et reproductive, un sujet souvent tabou mais fondamental selon les organisateurs. « La sexualité est un droit fondamental et il est temps d'en parler librement, dans un cadre éducatif et respectueux des convictions de chacun », a déclaré la présidente.

En parallèle, une clinique mobile sera installée sur le site du congrès. Elle offrira des consultations médicales gratuites, ouvertes aussi bien aux participants qu'à la population locale. Une initiative qui traduit l'engagement du Fivapova en faveur de la santé et du bien-être communautaire.

Côté animation, le programme s'annonce riche et festif. « Au programme : un carnaval en ouverture, un concours de vakodrazana entre les délégations régionales, des représentations culturelles, des compétitions sportives, un concours de Miss, une grande assemblée participative, des excursions ainsi que des repas de fraternité », a détaillé Malala Priscilla Randrianirina Tombosoa.

Ce Zaikabe, au-delà de son caractère culturel et récréatif, se veut un espace d'échange, de sensibilisation et de solidarité entre femmes policières et épouses de policiers. Une initiative porteuse de valeurs fortes et inclusives.