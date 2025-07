Madagascar: Athlétisme/Jeux de la CJSOI - Les meilleurs espoirs aux starting-blocks

Huit jeunes athlètes représenteront la Grande Île aux Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI). L'évènement se tiendra à Mahé, du 28 juillet au 10 août. Le test de sélection organisé en avril a confirmé la qualification de ces jeunes sportifs, avec un double objectif : ramener un maximum de médailles et préparer l'avenir.

La 13e édition des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI), organisée aux Seychelles, constitue l'antichambre des Jeux des Îles de l'océan Indien, à la différence notable de la participation de Djibouti, aux côtés des six pays et territoires de la région : Madagascar, Seychelles, Maurice, Comores, La Réunion et Mayotte.

Madagascar a retenu huit jeunes athlètes capables de briller en terre seychelloise, avec pour ambition de décrocher des médailles et de préparer la relève en vue des Jeux des Îles, prévus aux Comores en 2027.

Destinée aux jeunes de 14 à 17 ans, cette compétition multidisciplinaire (athlétisme, football, natation, judo, basket, haltérophilie, etc.) mise cette année sur un programme riche et une organisation ambitieuse, avec l'introduction du beach soccer. Pour la Fédération Malagasy d'Athlétisme (FMA), l'événement représente un double enjeu: viser la performance tout en construisant l'avenir.

« Nous visons le maximum de médailles d'or sur les douze en jeu. Mais au-delà de cet objectif, nous travaillons déjà en perspective, dans le cadre de la préparation de la relève, avec en ligne de mire les Jeux des Îles 2027 aux Comores », affirme Hery Rambeloson, directeur technique national auprès de la FMA.

Quatre filles et quatre garçons ont été sélectionnés pour défendre les couleurs malgaches. Ils participeront chacun à deux épreuves individuelles, ainsi qu'au relais medley par équipe. Côté féminin, Harenasoa Nomenjanahary s'alignera sur le sprint (100/200 m), Marie Solange Ramanantenasoa sur le 400 m, Anjaratiana Rakotondramaro au saut en longueur, et Fitahiana Botozaza au saut en hauteur. Chez les garçons, Angelin Voniniaina et Amad Natolojanahary représenteront le Fitovinany sur le sprint et le 800 m. Justin Eric défendra la Grande Île au saut en longueur, tandis que Tovosoa Razafimahita sera le spécialiste du lancer de poids.

Les huit jeunes savent que la tâche sera difficile, mais leur détermination reste intacte. Les épreuves d'athlétisme se dérouleront sur les infrastructures rénovées de Mahé.

Les huit sélectionnés malgaches en athlétisme (U18)

Filles : Harenasoa Nomenjanahary : 100 m, 200 m, Medley (Ihorombe) ; Anjaratiana Rakotondramaro : Longueur, Medley (Alaotra Mangoro) ; Marie Solange Ramanantenasoa : 400 m, Medley (Atsinanana) ; Fitahiana Botozaza : Hauteur, Medley (Atsinanana).Garçons : Angelin Voniniaina : 100 m, 200 m, Medley (Fitovinany) ; Justin Eric : Longueur, Medley (Atsimo Andrefana) ; Tovosoa Razafimahita : Poids, Medley (Atsinanana) ; Amad Ysmael Natolojanahary : 800 m, Medley (Fitovinany).