Madagascar: Environnement - Des centaines de primatologues attendus au pays

Madagascar accueille un événement scientifique de portée mondiale : le 30e Congrès de la Société Internationale de Primatologie (International Primatological Society - IPS), du 20 au 25 juillet 2025 à Antananarivo. Plus de six cents experts venus de plus de cinquante pays sont attendus au Novotel Convention & Spa pour ce rendez-vous majeur dédié aux primates.

Ce congrès rassemblera des primatologues, des chercheurs, des spécialistes de la conservation, ainsi que des représentants d'institutions internationales. Il offrira une plateforme unique pour échanger sur les avancées scientifiques, partager les résultats de recherche, et renforcer les coopérations internationales en matière de conservation.

Avec ses plus de cent dix espèces de lémuriens endémiques, Madagascar est reconnu comme un foyer majeur de biodiversité à l'échelle mondiale. Ce congrès confirme le rôle central de l'île dans la lutte contre l'érosion de la diversité biologique à l'échelle planétaire.

« Organiser le congrès de l'IPS à Madagascar est une immense fierté et témoigne de la reconnaissance du rôle clé que joue notre pays dans la conservation des primates. C'est aussi une opportunité de partager nos connaissances et de renforcer les synergies avec la communauté scientifique internationale », affirme le Professeur Jonah Ratsimbazafy, président de l'IPS et figure majeure de la primatologie malgache.

Pour les chercheurs malgaches, ce congrès représente une opportunité précieuse. Ils pourront présenter leurs travaux, tisser des liens avec leurs homologues étrangers, et développer des partenariats scientifiques durables.

Le programme s'annonce riche : conférences plénières, ateliers, sessions de formation pour les jeunes chercheurs, et moments de réseautage interinstitutionnel. Ce grand rassemblement marquera un tournant pour la protection des primates, en favorisant des échanges entre les acteurs du Sud et du Nord.