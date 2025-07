Madagascar: Microfinance - Des équipements solaires à crédit pour les PME

Des kits solaires accessibles à crédit sont désormais disponibles pour les petites entreprises. L'offre a été présentée ce jeudi 17 juillet, au showroom de SolarMax à Andraharo, lors d'une rencontre entre représentants de Sipem Banque et de l'entreprise SolarMax.

À Madagascar, plus de la moitié des entreprises subissent des coupures de courant fréquentes. Ces coupures peuvent durer plusieurs heures, et elles représentent en moyenne 24 % de pertes sur le chiffre d'affaires annuel des PME et TPE, selon un rapport de la Banque mondiale en février 2025.

Les coupures électriques sont souvent imprévisibles et causent beaucoup de difficultés pour les entrepreneurs en devenir.

Face à ce problème, Sipem Banque et SolarMax proposent un crédit vert qui facilite l'achat de kits solaires complets : panneaux, convertisseurs, batteries, avec des paiements étalés de 6 à 48 mois.

Fitahiana Rabearison, ingénieur commercial chez SolarMax, explique : « Le prix est souvent un frein. Beaucoup veulent s'équiper mais n'en ont pas les moyens tout de suite. Le paiement étalé facilite l'accès. » Ce financement propose un taux d'intérêt plus bas que ceux qui atteignaient auparavant 30 %. L'offre vise à rendre l'énergie solaire accessible et fiable, et à réduire la dépendance aux coupures du réseau Jirama, qui souffre d'infrastructures vieillissantes et d'une gestion difficile.

Selon Henintsoa Randrianarisona, responsable communication chez Sipem Banque, « Nous voulons aider les entreprises et les particuliers à sortir du délestage. C'est important d'avoir une énergie fiable. »

Il existe deux types de kits : certains fonctionnent seuls sans réseau, d'autres en hybride, ce qui permet de diminuer la facture d'électricité. Une étude gratuite est réalisée pour adapter le système à chaque client.

Cette offre s'adresse aux PME, artisans, écoles et familles. Le crédit dépend de la capacité de remboursement. Les équipements sont garantis et répondent aux normes internationales.

Pour en bénéficier, il faut visiter un showroom SolarMax, demander un devis, puis faire la demande de crédit auprès de Sipem Banque.