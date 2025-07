Madagascar: Gastronomie - La cuisine malgache à l'honneur à Paris

Du 11 au 14 septembre, Madagascar sera de nouveau à l'honneur au pied de la Tour Eiffel, à Paris, lors de la 7e édition du Village international de la gastronomie. La cheffe Aina Ramadison y représentera la Grande Île, accompagnée de partenaires venus de Madagascar.

Une immersion gourmande, festive et identitaire qui promet de faire voyager les papilles. Durant quatre jours, la gastronomie malgache sera mise à l'honneur au pied de la Tour Eiffel, lors de cette 7e édition du Village international de la gastronomie (VIG). La cheffe Aina Ramadison portera fièrement les saveurs de la Grande Île sur la scène mondiale, entourée de la diaspora et de partenaires engagés.

Depuis 2018, Madagascar fait partie des pays fidèles à ce rendez-vous culinaire d'envergure. Cette année encore, le rouge, le blanc et le vert flotteront aux côtés de plus de soixante autres nations représentant les cinq continents. À l'honneur : la cuisine populaire, dans toute sa richesse culturelle et sa puissance évocatrice. Ambassadrice passionnée de la gastronomie malgache, la cheffe Aina Ramadison sera la figure de proue de cette délégation. Elle y présentera des plats emblématiques de la Grande Île, à base d'ingrédients typiquement locaux, dans une ambiance conviviale et festive.

Une parenthèse culturelle

« Depuis 2018, Madagascar joue un rôle actif dans cet événement international. L'objectif est de faire découvrir, et redécouvrir, la richesse de notre patrimoine culinaire. Les plats seront des plats traditionnels malgaches. On ne change pas. Du ravitoto au romazava... », confie la cheffe.

Démonstrations, dégustations, partages d'anecdotes et de savoir-faire rythmeront les journées dans le stand de Madagascar, véritable escale gourmande pour les 45 000 visiteurs attendus. Créé en 2016 par Anne-Laure Descombin, le VIG est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands rassemblements culinaires au monde. L'événement est couvert par de nombreux médias télévisés et radiophoniques, et attire un public intergénérationnel.

« C'est une visite à ne pas manquer, une façon idéale de débuter la rentrée dans un contexte mondial complexe. Le village est une parenthèse où chaque pays célèbre son identité, son histoire, ses produits... et surtout sa cuisine. Ensemble, nous faisons rayonner Madagascar au-delà des frontières culturelles, linguistiques et politiques », souligne Aina Ramadison.

Plus qu'un simple événement gastronomique, le VIG est aussi un lieu de retrouvailles, de transmission et de fierté pour la diaspora malgache.

« Chaque année, nous repartons plus fiers, plus soudés. La diaspora nous soutient avec chaleur, et ensemble, nous construisons une image forte et authentique de Madagascar sur la scène internationale », conclut la cheffe.

Le rendez-vous est donc pris : durant quatre jours, le patrimoine culinaire malgache fera vibrer les papilles des visiteurs venus du monde entier, dans un village où chaque stand raconte une histoire... et où celle de Madagascar s'écrit avec passion et générosité.