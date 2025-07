Madagascar: Forum économique de l'Atsimo Andrefana - Le développement de tous les secteurs préconisé

Le forum économique de la région Atsimo Andrefana a démarré hier à Toliara. L'essor de tous les atouts économiques, notamment les mines, est vivement encouragé.

Le secteur minier est présenté comme un levier de développement pour la région Atsimo Andrefana. À l'ouverture du forum, le gouverneur de la région, Edally Ranoelson, a affirmé que l'Atsimo Andrefana ne sera plus en dernière position, mais en tête. « Trois grandes nouvelles entreprises minières sont en activité dans la région : Base Toliara, Next Resources et Black Earth à Ampanihy. Le secteur minier assurera le développement de cette région, voire du pays tout entier. Atsimo Andrefana sera la première et non plus la dernière », souligne-t-il.

Ce forum économique régional, organisé à Toliara pour deux jours (hier et aujourd'hui), en est à sa deuxième édition, la première s'étant tenue en 2022. L'objectif est de rassembler les opérateurs économiques, les partenaires institutionnels et financiers, ainsi que la société civile, afin de réfléchir ensemble au développement effectif de la région Atsimo Andrefana.

Le gouvernement s'est fortement mobilisé. Le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, Naina Andriantsitohaina, « coach » de la région, a mis en avant l'importance d'un développement multisectoriel à grande vitesse. « Le développement sera lent si nous misons sur un seul secteur. Il faut investir dans l'industrie, le tourisme, l'artisanat, la pêche et l'économie bleue, l'agriculture et l'élevage », insiste-t-il.

À ses côtés, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante, ainsi que Viviane Dewa, en charge du Tourisme et de l'Artisanat, étaient également présents. L'ambassadrice des États-Unis, Claire Pierangelo, a assisté au forum « afin de soutenir Toliara et un investissement américain dans la région ».

Réflexion collective

Une vingtaine de stands a été installée pour présenter les principaux atouts de la région, ainsi que les grandes, moyennes et petites entreprises. Parmi elles, celles spécialisées dans la pêche, l'aquaculture, la transformation et l'exportation, la menuiserie, la transformation agroalimentaire (manioc, arachide, miel), la cosmétique et l'artisanat. Des organisations non gouvernementales actives dans la sécurité alimentaire et dans la mobilisation communautaire, sociale et économique, sont également présentes.

L'affluence des visiteurs a atteint un pic dès la matinée, avant même l'ouverture officielle des stands, lorsqu'une cinquantaine de représentants des communautés locales a été « envoyée » sur place. Des panels ont été organisés dans l'après-midi, portant sur les défis et les outils du développement régional, ainsi que sur le thème : « Atsimo Andrefana, terre de richesses minières ».

Ladislas Rakotondrazaka, coordonnateur national du Projet Pôle Intégré de Croissance (PIC), a proposé, dans son intervention, de répondre aux besoins croissants des sociétés minières en misant sur le développement des compétences et la constitution de consortiums. « Il y a les besoins en métiers, les formations, mais aussi la structuration des entreprises à prendre en compte. Il faudrait envisager de travailler en consortium, pour que, ensemble, grandes et petites entreprises puissent répondre aux besoins des sociétés minières comme Base Toliara », suggère-t-il.

La vulgarisation des lois et textes régissant le secteur minier figure également à l'agenda du ministère des Mines.