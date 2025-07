Madagascar: Rencontre Rajoelina-Jirama - Pas de privatisation ni de compression de personnel

Outre le staff de la Présidence de la République, la ministre de l'Economie et des Finances, et le ministre de l'Energie ont également assisté à ce face-à-face.

Conformément à ce qu'il a annoncé durant son déplacement à Sainte-Marie, le président Andry Rajoelina a reçu hier au Palais d'Iavoloha les représentants des employés et les syndicalistes de la Jirama. Une occasion pour le Chef de l'Etat de les rassurer par rapport à leur inquiétude concernant le nouveau statut, à l'origine de leur grève. Il n'y a pas d'intention de privatiser la Jirama. « Tant que je serai à la tête du pays, je ferai tout pour éviter cela », a-t-il déclaré avant d'expliquer que l'Etat restera un actionnaire à 100% au sein de la Jirama.

Le président de la République a aussi soutenu qu'il n'y aura pas non plus de compression de personnel au sein de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité de Madagascar. « La raison qui nous a incité à autoriser les usagers à faire de l'auto-relevé c'est le manque de personnel, c'est pourquoi on ne peut pas opérer à une compression », a-t-il rappelé. Et de réitérer que l'Etat reste ouvert aux discussions. Il n'écarte d'ailleurs pas l'éventualité d'apporter des amendements à ce statut en cas de besoin. Cette déclaration devrait lever le doute des employés de la Jirama par rapport au nouveau statut.

Redressement

En tout cas, cette rencontre a permis aux employés d'échanger directement avec le président de la République sur le processus de redressement en cours. Face aux syndicalistes et staff de la Jirama, le président Andry Rajoelina a exprimé la volonté sincère de son régime de redresser cette Société d'Etat. « De tous les régimes qui se sont succédé au pays, je vous assure que c'est ce régime qui place la Jirama comme priorité principale. Moi-même, je consacre la majorité de mon temps à rechercher des solutions pour sauver cette société », a-t-il martelé.

Et de citer au passage les principaux projets en cours dans le cadre de la transition énergétique de Madagascar, notamment, la mise en place de parcs solaires à travers le pays. Le locataire d'Iavoloha a aussi réitéré le défi auquel il s'est engagé, dont celui d'installer au minimum 100 MW de parcs solaires à Antananarivo d'ici un an. « Notre objectif est d'installer 100 MW tous les ans », a-t-il martelé. Tout en expliquant au passage qu'avec 50 à 70 MW de parc solaire et une batterie de 70 MWh, il n'y aurait plus de délestage à Tana.

Trois priorités

Dans le cadre du redressement de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité, le Chef de l'Etat évoque trois priorités. A savoir : procéder à la revue technique de tous les groupes utilisés par la Jirama y compris ceux loués à des opérateurs privés, l'acquisition de nouveaux groupes pour remplacer les groupes vétustes qui consomment beaucoup ainsi que la transition vers l'hybridation par la promotion des énergies renouvelables et les éoliennes. Le Chef de l'Etat a ainsi profité de cette occasion pour solliciter l'implication et le soutien des employés pour redresser ladite Société.

Vols

Actuellement, la Jirama fait face à des pertes techniques, ainsi que 29% de perte de production à cause de la vétusté des équipements. Rien que pour les problèmes liés aux groupes, la société enregistre une perte s'élevant à 12 milliards Ariary par mois soit 144 milliards Ariary en un an. A entendre le Chef de l'Etat, selon les résultats d'un audit, le chiffre d'affaires mensuel de la Jirama serait de 80 à 100 milliards Ariary.

Pourtant, les dépenses de la Société par mois est de 170 milliards Ariary. D'où les subventions colossales que l'Etat doit supporter. Le président Andry Rajoelina sollicite ainsi la contribution des employés dans la lutte contre les vols au sein de la Jirama. Il pointe du doigt notamment les vols de courant, les vols de câbles et les vols de matériaux, et encourage les employés à mettre en place un système de contrôle pour éviter la gabegie.