Afrique: Canal+ Madagascar - Diffusion du CHAN et de l'Afrobasket au mois d'août

Bonne nouvelle pour les passionnés de sport et de culture à Madagascar ! Lors d'une conférence de presse organisée hier au siège de Canal+ Madagascar, le directeur général, Christophe Dessaints, a dévoilé une série d'annonces qui raviront les abonnés. À partir du 28 juillet 2025, les bouquets Canal+ s'enrichissent de douze nouvelles chaînes, dont quatre chaînes malgaches : TVM2, Malagasy TV, Real TV et Free TV.

« Toujours à l'écoute de ses abonnés, Canal+ Madagascar propose désormais jusqu'à 190 chaînes TV et radios, selon la formule d'abonnement », a déclaré Christophe Dessaints. Cette initiative reflète l'engagement de l'opérateur à offrir un contenu varié, mêlant productions internationales de qualité et programmes locaux. Pour renforcer cette proximité avec les téléspectateurs malgaches, Canal+ a réorganisé la numérotation de ses chaînes. Les chaînes malgaches occupent désormais les canaux 1 à 9, offrant un accès direct dès l'allumage du téléviseur. Un espace dédié, entre les canaux 200 et 212, est également réservé aux chaînes locales, mettant en avant l'actualité, le divertissement et les contenus 100 % malgache.

Le sport à l'honneur

Les amateurs de sport ne seront pas en reste. Canal+ a confirmé la diffusion du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 et de l'Afrobasket, deux événements majeurs prévus au mois d'août. Ces compétitions, qui réunissent les meilleures équipes africaines de football et de basketball, seront accessibles à tous les abonnés, renforçant l'attractivité des bouquets Canal+. Cette nouvelle offre illustre la volonté de Canal+ Madagascar de valoriser la culture locale tout en proposant des contenus internationaux de premier plan. En plaçant les chaînes malgaches au coeur de son offre et en diffusant des événements sportifs d'envergure, l'opérateur s'impose comme un acteur incontournable pour les foyers malgaches en quête d'une expérience télévisuelle riche et diversifiée.