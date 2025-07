Madagascar: Handball - Léon Thomas Rakotonindrina tire sa révérence

Le monde du handball malgache pleure la disparition de Léon Thomas Rakotonindrina, décédé le mercredi 16 juillet dernier.

Figure incontournable de la discipline, Léon Thomas Rakotonindrina laisse un vide immense dans le coeur des passionnés du handball malgache. Ancien gardien de but de l'équipe nationale, Léon avait marqué les esprits dès le premier Championnat d'Afrique des Nations en 1974 à Tunis. Il participe ensuite aux Jeux Africains de 1978 en tant que joueur, avant de devenir entraîneur de l'équipe nationale lors de l'édition 1987.

Son parcours en club est tout aussi impressionnant. Il évolue au sein de formations renommées telles que l'École Normale, le Celtic de Fianarantsoa, Air Madagascar, ASE et As Saint Michel. Son talent et son sens tactique le conduisent à entraîner les clubs BFV-SG HB et ASC ARO. À l'international, il occupe le poste de Directeur Technique National aux Seychelles, contribuant ainsi au rayonnement du handball malgache au-delà des frontières.

Dans un hommage empreint d'émotion, Jean Claude Randrianaina, ancien coéquipier, confie: « C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le départ de Léon. Nous étions ensemble aux Jeux Africains en Tunisie, tous deux gardiens de but. Que peut-on dire ? C'est ainsi que le destin en a décidé. J'adresse mes sincères condoléances à toute sa famille. Repose en paix, frère Léon ». D'autres témoignages viennent de ses anciens camarades de l'ENS EPS Ankatso, qui se rappellent de lui comme un aîné inspirant, passionné de handball et de danse, toujours prêt à partager son savoir. En effet, Léon Rakotonindrina laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du handball malgache. Qu'il repose en paix. Midi Madagasikara adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille.