Créée en juillet 2020 à l'initiative du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Énergétiques en milieux rural et périurbain (ANSER) note des progrès importants alignés dans la dynamique de la mise en oeuvre effective de sa mission, pour le bien-être des congolais.

Hier, jeudi 17 juillet 2025, son Directeur Général Adjoint, Damien Twambilangana Mukongo, a, au cours d'un briefing à la RTNC, présenté un bilan marqué par des réalisations à impact visible sur terrain, soulignant des perspectives stratégiques envisagées pour révolutionner le secteur de l'énergie électrique. Et ce, conformément aux engagements du Président Félix Tshisekedi, endossés par le Gouvernement que dirige la Première Ministre Judith Suminwa.

Lors cet exercice de redevabilité, rendu possible par Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, qui était, lui-même, de la partie, M. Damien Twambilangana a fait savoir qu'en cinq ans d'existence, l'ANSER est parvenue à donner corps, dans le cadre de son programme d'investissements prioritaires, à 65 projets dont 22 ont connu leur mise en exploitation, marquant une étape clé dans les efforts de l'électrification assurée des milieux ruraux et périurbains sur l'étendue du territoire national.

Selon ce responsable, grâce à un management rigoureux et une méthodologie de travail innovante, son agence, qui a bénéficié, pour ses cinq premières années, d'une dotation globale chiffrée à 50 millions USD de la part l'Etat, dispose des capacités nécessaires pour fournir une desserte de qualité à plus de 90 mille ménages, soit plus de 5 millions des congolais.

« Dans un premier temps, nous avions commencé par réfléchir sur le secteur. Dans le cadre de la planification, nous avons produit ce que nous appelons les Plans locaux d'électrification. La RDC compte 145 territoires. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire la stratégie d'électrification territoire par territoire. C'est un plan qui se met à jour régulièrement. On a pu dénombrer à peu près 1100 projets sur l'ensemble de 145 territoires et nous avons mise en place ce que nous appelons le Programme d'investissements prioritaires d'à peu près 270 projets. De ce Programme d'investissements prioritaires, nous avons extirpé à peu près 65 projets en cours. 22 sont terminés et 43 connaissent un taux d'avancement moyen de 60% », a expliqué, face à la presse, le DGA Damien Twambilangana. Pour lui, l'ANSER entend à renforcer ses capacités et peaufiner ses stratégiques pour atteindre dans les cinq prochaines années 52% de la desserte au plan national.

« Durant les cinq dernières années, nous avons pu développer plus ou moins 30 Mégawats. Dans les zones rurales et périurbaines, l'impact est très important. C'est ce qui motive d'ailleurs par rapport à notre planification de cinq ans à venir où nous voulons atteindre plus ou moins 52% en 2030. Dans les zones rurales, le taux d'électrification est de 1%. Globalement, on parle de 20%, mais dans les zones où nous opérons, le taux est de 1%. Le défi à relever d'ici 2030 est de ramener le taux à 52%. Nous savons comment procéder pour y arriver », a-t-il rassuré, plaidant pour un soutien financier conséquent pour matérialiser ce grand pari.

Ligne de démarcation dans le secteur de l'électricité

« La SNEL, généralement, dessert les zones urbaines. Depuis que l'ANSER a vu jour, nous nous occupons de tout ce qui concerne zones rurales et périurbaines. Nous avons un très bon cadre de collaboration avec la SNEL, qui avait déjà une direction de l'électrification rurale. A l'avènement de l'ANSER, la SNEL a dû transférer à notre établissement les études qui ont été réalisées dans les zones rurales. Aujourd'hui, nous opérons là où la SNEL n'est pas présente », a rassuré, dans sa communication, Damien Twambilangana.

Leadership fort au service de l'intérêt général

« Nous participons régulièrement à des forums internationaux, nous rencontrons beaucoup de privés qui sont intéressés à venir en RDC. Dans les zones rurales et périurbaines où vivent 80 millions de nos concitoyens, le taux est de 1%. Tout ce que vous avez comme ressources qui attirent des investisseurs privés se trouvent dans les zones rurales et périurbaines.

Ce qui fait qu'à chaque fois que nous participons à des évènements, nous sommes approchés... Nous avons fait ce qu'on appelle le guide de l'investisseur. On essaie d'identifier, on essaie de voir quels peuvent être les goulots d'étranglement, nous accompagnons ces investisseurs », a souligné, plus loin, le Directeur Général Adjoint de l'ANSER.

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, s'est appesanti, un moment, dans son intervention, sur l'opportunité concrète de la mise en place, par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'un tel établissement en RDC.

« Pourquoi on a créé l'ANSER ? Parce qu'en République démocratique du Congo on n'a pas que des barrages hydroélectriques comme sources d'électricité. Nous avons tant de rivières. Nous avons du soleil, du vent. Nous avons des populations dans des milieux ruraux et périurbains qui n'ont pas accès à l'électricité. L'ANSER a été créée spécifiquement pour profiter de ces potentiels naturels que nous avons pour produire de l'électricité et donner du courant aux congolais partout où ils se trouvent en attendant que nous puissions développer Inga dans ses trois phases.

Mais, quel que soit le développement qu'on peut aligner avec Inga, nous devons retenir qu'à travers cette agence spécialisée, nous voulons nous assurer que tous les autres potentiels de production électrique puissent servir à donner du courant à nos populations. Point n'est pas besoin de vous rappeler que sans électricité, on ne peut pas penser développement », a insisté, dans sa communication, devant la presse, le Porte-parole du Gouvernement.