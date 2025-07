Dans un communiqué signé par son Secrétaire Général, le Dr David Ekamba, l'Action pour la Démocratie et le Développement au Congo, en sigle « AddCongo », condamne fermement les menaces de mort et intimidations dont est victime son Président National et Porte-parole de la coalition Lamuka, Prince Epenge.

Ces faits préoccupants ont été révélés dans un communiqué rendu public le lundi 14 juillet dernier, à la suite de la matinée politique du 29 juin tenue à Malweka, où le leader de l'AddCongo avait ouvertement critiqué le régime en place. Il y accusait notamment le président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir instauré une dictature incapable de garantir la sécurité des citoyens.

Depuis cette prise de parole, rapporte le communiqué, Prince Epenge reçoit quotidiennement des appels anonymes et des messages de haine. Certains de ces individus n'hésitent pas à mentionner sa famille, le menaçant directement à travers elle, confirme le document.

« Certains vont jusqu'à évoquer sa femme et ses enfants, le sommant de revoir son discours s'il tient à eux », dénonce le Secrétaire Général de l'AddCongo.

Poursuivant, le Dr Ekamba évoque une escalade inquiétante et souligne que leur leader fait désormais face non seulement à des attaques verbales, mais aussi à une pression psychologique ciblant ses proches. Le parti annonce que les numéros de téléphone des auteurs présumés de ces menaces seront transmis au parquet pour poursuite judiciaire.

L'inquiétude est d'autant plus grande que l'épouse de Prince Epenge aurait été victime d'un braquage, confirme le communiqué. Selon une plainte déposée au parquet de Kalamu et citée dans le communiqué, elle aurait échappé à la mort dans la nuit du 24 décembre dernier, où elle a été braquée par arme blanche à la 1ère rue Limete.

L'AddCongo rappelle avec inquiétude que ce n'est pas la première fois que ses cadres ou les proches de son président sont la cible d'actes de répression. Le parti cite notamment les cas d'Ernest Makanisi, de Guelord Atusameso et de Mme Pierre, qui ont été « soit enlevés, soit contraints de se cacher ».

Pour l'AddCongo, la répétition de ces actes illustre un climat politique délétère et un recul manifeste des libertés démocratiques. Le parti s'adresse à la population congolaise, et plus particulièrement à celle de Kinshasa, et l'invite à se mobiliser en soutien à Prince Epenge, surnommé « l'homme du peuple », qui demeure, malgré les menaces, fidèle à ses convictions et à son rôle d'opposant.

« Prince Epenge ne changera ni de discours ni de ton face à l'adversité », assure le communiqué.

Face à cette situation préoccupante, l'AddCongo plaide pour un retour à l'humilité politique et au respect des principes démocratiques, seuls garants, selon lui, d'un dialogue national inclusif. Pour le parti, cette voie est indispensable pour sortir le pays des trois grandes crises qui le secouent : la crise sécuritaire, la crise de légitimité et la crise sociale.

Enfin, le parti réaffirme que Prince Epenge, ses militants et les membres de la coalition Lamuka poursuivront leur combat politique sans compromission, jusqu'à la victoire du peuple, attendue lors des élections de 2028.