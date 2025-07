Sénégal: Enseignement supérieur - Vers une modernisation axée sur les sciences contemporaines

Le Sénégal se prépare à une révolution éducative. Le Président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé une feuille de route ambitieuse pour l'enseignement supérieur, insistant sur une modernisation axée sur les sciences contemporaines comme l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

Le Chef de l'État a d'emblée insisté sur la nécessité de moderniser le système éducatif pour qu'il réponde aux défis du 21e siècle. « Il est temps d'imaginer une université sénégalaise moderne, ouverte aux mutations actuelles, mais profondément enracinée dans nos réalités, » a-t-il déclaré, soulignant l'équilibre délicat entre tradition et modernité. Cette vision se traduit par une orientation claire vers des domaines de pointe.

Le Président Faye a ainsi affirmé la volonté de voir l'université sénégalaise « tournée vers les sciences contemporaines telles que l'intelligence artificielle, le numérique et bien d'autres domaines tout en préservant son identité culturelle. »

Le numérique ne se limite pas à une simple facette de la modernisation ; il est perçu comme un levier fondamental de transformation. Le Chef de l'Etat oeuvre pour une ouverture aux sciences modernes : « Notre enseignement supérieur doit s'approprier l'évolution numérique en cours. Former les ressources humaines dans les domaines stratégiques comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la robotique, les datas sciences et la réalité virtuelle pour accompagner le New Deal technologique ».

Cette ambition vise à doter la jeunesse sénégalaise des compétences nécessaires pour être compétitive sur la scène internationale. « Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons donner à notre jeunesse les véritables armes pour bâtir les ambitions de la vision Sénégal 2050 et compétir à armes égales avec les jeunes de tous les continents, » a-t-il ajouté.

Pour concrétiser cette vision, des investissements massifs dans les infrastructures technologiques sont jugés indispensables. « Cette ambition ne peut réussir sans infrastructure technologique solide et moderne, » a martelé le Président.

« C'est pourquoi le gouvernement s'engage à travers le New Deal technologique dans des investissements conséquents dans la connectivité des universités, le déploiement de plateformes d'enseignement en ligne ainsi que dans la facilitation de l'accès à l'équipement informatique des étudiants et des enseignants.

Ces mesures sont destinées à créer un socle indispensable pour soutenir la formation à distance et la collaboration scientifique à l'échelle nationale et internationale, » faisant du Sénégal « un pôle d'innovation et d'excellence académique. »