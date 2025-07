Sénégal: Santé digitale - Des soins gratuits pour 300 enfants vulnérables

Dans un élan de solidarité numérique, Ecobank Sénégal et la startup sociale Sammanté unissent leurs forces pour offrir une couverture médicale gratuite à 300 enfants issus de milieux défavorisés. Selon un document de presse parvenu à la rédaction, les deux partenaires ont signé un partenariat pour faciliter l'accès aux soins aux plus vulnérables suivant une approche solidaire et digitalisée.

De fait, le partenariat entre Ecobank et la Plateforme Sammanté partenariat s'inscrit dans une volonté commune de renforcer l'accès aux soins pour les plus fragiles, à travers des solutions digitales inclusives et solidaires.

« Grâce à ce partenariat, les bénéficiaires notamment des enfants suivis par Special Olympics, le Daara de Porokhane et le Centre Aminata Mbaye - pourront accéder à des consultations médicales gratuites, accompagnées d'une couverture immédiate de certains soins essentiels », indique le communiqué.

La collaboration va permettre une prise charge des couches défavorisées suivant une approche solidaire digitalisée grace à la plateforme numérique de Sammanté. « Concrètement, le programme repose sur la plateforme de Sammanté, une solution numérique pensée pour simplifier le paiement direct des frais de santé, via un système de parrainage solidaire automatisé. », précise la note.

Sahid Yallou, Directeur Général d'Ecobank Sénégal, a magnifié la collaboration entre sa structure et Sammanté qui selon lui, marque une étape importante dans leur engagement commun d'avoir un impact positif sur notre société, en facilitant l'accès aux soins pour les plus vulnérables.

« Grâce à la solution innovante que propose Sammanté - une plateforme digitale combinée à un système de parrainage - nous allons pouvoir soutenir concrètement 300 enfants issus de milieux divers. [...] En unissant nos forces, nous posons les bases d'une action durable, fondée sur la solidarité, la technologie et l'engagement social. », estime le directeur de Ecobank Sénégal.

De son côté, la Directrice Générale de Sammanté, a insisté sur le fait que le partenariat « va bien au-delà d'un soutien ponctuel car il porte une ambition plus large ». Selon Pauline Barra, il s'agit de « créer une synergie durable entre le secteur financier et la santé communautaire, contribuer à une meilleure éducation financière et sanitaire des familles, renforcer la sécurité financière des ménages vulnérables à travers des outils innovants », a-t-elle souligné.