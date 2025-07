Cote d'Ivoire: L'invité des rédactions/Abou-Bakar Ouattara - De la rigueur comptable à l'humanisme rotarien

Son parcours exemplaire, de l'excellence académique à l'entrepreneuriat, en passant par des responsabilités de haut niveau dans des sociétés nationales et internationales, force l'admiration. Mais au-delà de ses succès professionnels, c'est aussi un homme profondément engagé dans la vie associative, notamment au sein du Rotary international où il œuvre sans relâche pour le développement et la solidarité.

Après un Baccalauréat série C (option Mathématiques/Physique Chimie), il rentre à l'Université d'Abidjan où il sort en 1992 major de sa promotion avec une Maîtrise en sciences et techniques comptables & financières (Mstcf). Il part à Toulouse et obtient, au terme de ses études, son Diplôme français d'expertise comptable.

Dans le monde professionnel, il exerce au sein de différentes sociétés nationales et multinationales, en qualité de cadre dirigeant puis prend la Direction générale d'une société de négoce de café & cacao dont la société mère est basée à Genève en Suisse. En 2006, c'est un changement de cap.

En effet, Abou-Bakar Ouattara se lance dans l'entrepreneuriat en fondant un cabinet de conseils, d'audit et d'expertise comptable : Goodwill Audit & Consulting. À ce titre, il conduit des missions de conseils et de commissariat aux comptes auprès de différents clients locaux et internationaux.

Abou-Bakar est également membre du Conseil d'administration de différentes sociétés et banques tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Il est aussi membre du Bureau exécutif et administrateur de la Cgeci, le Patronat ivoirien.

Au niveau du Rotary International, il a d'abord été membre du Rotaract Abidjan-Cocody de 1993 à 2000. C'est finalement en 2006 qu'il fait son entrée au Rotary Club Abidjan Atlantis et y gravit tous les échelons pour en devenir le président lors de l'année de service 2011-2012.

En 2017, il est le parrain du 15e anniversaire du Rotary Club Abidjan Atlantis. Devenant ainsi le tout premier membre à parrainer ledit club. En 2019, il préside le comité d'organisation de la 36e réunion intervilles des Rotary Clubs de Côte d'Ivoire : Korhogo 2019, sous le parrainage et la présence effective du Premier ministre.

Au niveau du district, Abou-Bakar Ouattara a participé à plusieurs Assemblées et conférences des districts (Acd), notamment au Ghana, au Burkina, au Mali, en Gambie, en Sierra Leone.

Depuis 2018, il est facilitateur lors des séminaires de formation et des Acd. Par ailleurs, il a été adjoint des différents gouverneurs de 2019 à 2022 et également président de commission de district.

En 2021, il est président du comité d'organisation du conseil des gouverneurs, à Assinie (Côte d'Ivoire) et également vice-président du comité d'organisation des Acd.

En 2024, il dirige de main de maître le comité d'organisation des Acd de l'hospitalité. En dehors du District 9101, il a participé à plusieurs conventions et instituts du Rotary International en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Égypte, en Ouganda, au Cameroun, à l'Île Maurice, en Allemagne, aux États-Unis, à Singapour, etc. Il est donateur majeur

« niveau 4 », niveau le plus élevé des 10 pays du District. Gouverneur depuis le 1er juillet 2025 pour une année de service, Abou-Bakar Ouattara est marié et père de 3 enfants.