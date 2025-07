Sénégal: Accès aux services sociaux - Un rapport national présenté comme outil d'aide à la décision

Dakar — Le rapport national de synthèse sur l'accès des collectivités territoriales aux services sociaux de base est un outil "fiable de diagnostic et d'aide à la décision", qui traduit l'engagement fort des pouvoirs publics pour la consolidation de l'action commune en faveur de l'équité territoriale et du renforcement des fonctions stratégiques des collectivités territoriales, a relevé le secrétaire exécutif du Programme national de développement local (PNDL), Papa Alioune Koné.

"Il traduit l'ambition du PNDL de doter l'État, les collectivités territoriales et les institutions partenaires d'un outil fiable de diagnostic et d'aide à la décision, adossé à une base de données territorialisée sur l'accès aux services sociaux de base", a-t-il déclaré en faisant allusion à ce document.

Ces services, au nombre de neuf, portent sur l'éducation et la formation, la santé, l'hydraulique, l'assainissement, le désenclavement terrestre par des pistes et des routes, l'énergie et particulièrement l'accès à l'électricité, la jeunesse et le sport, la culture et l'allègement des travaux domestiques, a-t-il rappelé.

S'exprimant, ce jeudi, à l'ouverture de l'atelier de validation technique du rapport national de synthèse sur l'accès des collectivités territoriales aux services sociaux de base, il a souligné que ce rapport est le fruit d'un processus participatif et coordonné, amorcé en août 2023 et conduit avec l'appui technique des Agences régionales de développement (ARD) et la contribution active des comités techniques régionaux.

L'état des lieux de la situation nationale sur l'accès à ces services sociaux de base montre que "les communes, particulièrement en zone rurale, manquent de tout", a signalé le secrétaire exécutif. Il a ajouté que le rapport national de synthèse sur l'accès des collectivités territoriales à ces services va servir d'outil de référence pour agir efficacement.

"Nous savons là où les populations ont des besoins d'accès à la santé, à l'éducation, à l'électricité, à l'eau, etc., et ce rapport, résultat d'une étude nationale, s'affirme comme une base de données précises pour toutes les structures intervenant au niveau local", a fait savoir Papa Alioune Koné.

Mieux, ce rapport national de synthèse sur l'accès des collectivités territoriales aux services sociaux de base va résoudre le problème du chevauchement et des doublons des interventions pour plus d'efficacité des politiques publiques, selon lui.

"Avec la volonté des pouvoirs publics de bâtir un modèle de développement endogène, inclusif et durable qui sous-tend la nouvelle Stratégie nationale de développement 2025-2029, qui est adossée à la Vision Sénégal 2050, les communes verront la mise en œuvre de solutions au problème d'accès aux services sociaux de base, d'ici à cinq ans", a assuré le secrétaire exécutif du PNDL.