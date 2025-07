Sénégal: BRVM - Forte hausse de 409,724 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce jeudi 17 juillet 2025

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 17 juillet 2025, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte augmentation de 409,724 milliards de FCFA.

Cette capitalisation est passée de 10 240,882 milliards de FCFA la veille à 10 650,606 milliards de FCFA ce jeudi 17 juillet 2025. A l'origine de cette forte hausse, il y a la première cotation des emprunts obligataires intitulés « Etat du Sénégal 6,40% 2025-2028», « Etat du Sénégal 6,60% 2025-2030» « Etat du Sénégal 6,75% 2025-2032»et « Etat du Sénégal 6,95% 2025-2035».

Afin de financer des investissements inscrits au budget au titre de l'année 2025, l'Etat du Sénégal, par le biais de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT), avait émis ces quatre emprunts obligataires. C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 27 mars au 18 avril 2025 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation. Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 2 millions d'obligations Etat du Sénégal 6,40% 2025-2028, 23 688 975 obligations Etat du Sénégal 6,60% 2025-2030, 9 500 336 obligations Etat du Sénégal 6,75% 2025-2032 et 6 473 107 Etat du Sénégal 6,95% 2025-2035, pour un montant total de 416,654 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, il a enregistré une forte baisse de 150,562 milliards, en passant de 11 962,110 milliards de FCFA la veille à 11 811,548milliards de FCFA ce jeudi 17 juillet 2025.

La forte baisse de l'indice BRVM Composite a négativement impacté la capitalisation du marché des actions. En effet, cet indice a cédé 1,26% à306,35 points contre 310,25 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a baissé de 1,32% à 151,80 points contre 153,83 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a connu un repli de 0,79% à 130,47 points contre 131,51 points précédemment.

Concernant la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 1,200 milliard de FCFA contre 2,746 milliards de FCFA lors de la séance du 16 juillet 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 23 800 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 1 300FCFA), BOA Sénégal (plus 2,30% à 4 440 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 1,54% à 9 900 FCFA) et TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 1,00% à 2 525 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (moins 6,61% à 5 650 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'Electricité Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 2 250 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 5,90% à 2 550 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 3,77% à 8 800 FCFA).