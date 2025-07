Sénégal: Entre sacrifices et résilience - La confession sans détour de Pape Abdou Cissé

À 29 ans, Pape Abdou Cissé fait partie de cette génération de Lions qui ont connu le sommet continental avec le sacre du Sénégal à la CAN 2022. Défenseur athlétique formé à l'AS Pikine, passé par la France, la Grèce et la Turquie et le Qatar, il a construit une carrière solide en Europe, marquée par des performances remarquées à l'Olympiakos et en sélection nationale. Mais ces derniers mois, le roc sénégalais a dû faire face à des blessures à répétition et à des périodes d'incertitude, notamment après son retour de Turquie.

Dans cet entretien exclusif accordé à Le Soleil Digital, le défenseur central aux trois CAN (2 seniors et junior) libre de tout contrat, évoque en toute lucidité son état physique actuel, son avenir sportif, mais aussi les contacts avortés avec Aris Salonique, ainsi que les les prochaines échéances des Lions, notamment les deux chocs de septembre face au Soudan et à la RDC dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026.

L'international sénégalais en phase de reprise à Dakar, porte également un regard lucide sur son avenir en sélection, la défense des Lions et le renouvellement qui s'opère en douceur, la place prépondérante de Sadio Mané et la dynamique instaurée par le sélectionneur Pape Thiaw, avec qui il dit « n'avoir pas encore de contact »

Au-delà du terrain, Pape Abdou Cissé se livre aussi sur l'homme derrière le joueur : ses inspirations, l'impact de sa famille - notamment de sa mère -, son admiration pour feu Joseph Koto, et ses rêves encore vivaces dans le football. Une plongée sincère dans l'univers d'un joueur qui, malgré les coups durs et les désillusions, n'a rien perdu de sa foi ni de sa détermination.