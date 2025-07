Cote d'Ivoire: Dette intérieure - Plus de 393 milliards de Fcfa versés aux fournisseurs au 1er semestre 2025

Le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Ahoussi Arthur Augustin Pascal, a révélé que 393,9 milliards de Fcfa ont été versés à 1 828 fournisseurs et prestataires de service de l'État à la date du 30 juin 2025.

Cette annonce a été faite à l'occasion de la Revue de Direction de mi-parcours, tenue le mardi 15 juillet 2025, à l'immeuble Sogefiha, à Abidjan-Plateau.

Ce montant correspond à un taux d'apurement de 70 % sur un engagement global de 567,4 milliards de Fcfa, avec un délai moyen de règlement de 42 jours.

Cette performance témoigne de la bonne gestion des finances publiques et du respect des engagements vis-à-vis des partenaires économiques de l'État. « Ce niveau de règlement permet aux fournisseurs de maintenir leur stabilité financière et de renforcer leur contribution au développement économique et social du pays », a souligné M. Ahoussi.

Mobilisation des ressources : des résultats au-delà des attentes

Outre l'apurement de la dette intérieure, la Direction générale du Trésor a également affiché de solides performances en matière de mobilisation des ressources internes. Ainsi, 95,6 milliards de Fcfa ont été collectés au titre des recettes fiscales et non fiscales, dépassant l'objectif semestriel de 94,9 milliards de Fcfa, soit un taux de réalisation de 101 %.

La plateforme TrésorPay-TrésorMoney continue également de jouer un rôle central dans la digitalisation des transactions. Elle a permis de mobiliser 97,5 milliards de Fcfa en recettes de services et de régler 107,5 milliards de Fcfa de dépenses publiques au profit des usagers.

Une dynamique à maintenir

« C'est le lieu de témoigner la satisfaction de la Direction générale et d'adresser mes vifs remerciements à tout le personnel pour le travail d'équipe remarquable accompli », a déclaré le Directeur général, saluant les efforts collectifs ayant permis d'atteindre ces résultats.

Il a par ailleurs exhorté l'ensemble des agents à maintenir le cap de la performance, en vue des défis à venir, notamment l'organisation du 16e Colloque de l'Association internationale des services du trésor (Aist) et les festivités du 60e anniversaire du Trésor Public ivoirien, prévues en septembre 2025.

Cap sur le second semestre 2025

Cette Revue de Direction, qui s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique de modernisation et de développement (Psmd) 2024-2028, visait à évaluer les performances du premier semestre et à définir les perspectives pour le second semestre. L'occasion également de s'assurer de la pertinence, de l'efficacité et de la conformité du Système de management de la qualité (Smq) avec les orientations stratégiques de l'institution.