Afrique: Transports - Les chargeurs africains ont échangé à Pointe-Noire

Les 10e journées du chargeur africain qui ont eu lieu à Pointe-Noire du 14 au 16 juillet en présence d'Ingrid Olga Ghislaine Ebouka babackas, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande ont débouché sur l'adoption de plusieurs recommandations pouvant permettre à l'instance panafricaine des transports d'amorcer un nouvel envol.

C'est sur le thème : « Les conseils des chargeurs africains face aux enjeux contemporains des transports maritimes et du commerce international » que se sont tenues ces assises qui ont réuni les directeurs généraux et chefs de délégation des chargeurs de l'Angola, du Burkina Faso, du Cameroun, de la République du Congo, de Côte d'Ivoire, du Gabon, de Guinée, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Tchad, du Togo et du représentant de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Ont également pris part aux travaux, Ndeye Rokhaya Thiam, directrice générale du Conseil sénégalais des chargeurs, présidente en exercice de l'Union des conseils des chargeurs africains (UCCA), du représentant de du secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre (OMAOC), de Abdourahame Abba Kafougou, secrétaire général de l'UCCA.

Échanger sur les grands défis interpellant les conseils des chargeurs aussi bien au plan national, africain et international, en abordant les problématiques devant permettre aux dix-neuf pays membres de l'UCCA de se réapproprier les outils d'assistance aux chargeurs, du commerce international et l'encadrement du trafic multimodal dans un environnement compétitif ont été les principaux objectifs de ces retrouvailles des chargeurs africains à Pointe-Noire.

Ainsi, pendant trois jours, les participants ont échangé sur plusieurs panels animés par différents experts avec pour sous-thèmes : les défis et enjeux du transport ; la digitalisation et l'intelligence artificielle au service des transports ; le réarmement des conseils des chargeurs pour la lutte contre les taux de fret excessifs et charges connexes ; la Zlecaf, le développement des corridors et rôle des conseils des chargeurs (évaluation du marché unique cinq années après son opérationnalisation).

Au terme des débats constructifs, les participants ont pris plusieurs recommandations à savoir :

A l'attention de l'UCCA : oeuvrer à l'élaboration d'une stratégie de mise en oeuvre de la Zlecaf commune à tous les chargeurs, encourager les conseils des chargeurs à vulgariser davantage les instruments juridiques de la CCI (Incoterms, arbitrage commercial, médiation commerciale, lettre de garantie, encourager les conseils des chargeurs à s'impliquer activement dans la création des comités nationaux ICC et le cas échéant à être le point focal de la CCI dans leur pays.

Vis-à-vis des conseils des chargeurs : suivre la répercussion des surcoûts environnementaux, suivre le outils de développement des taux de fret, multiplier les infrastructures dans les corridors inter Etats dans le cadre de la mise en oeuvre de la Zlecaf afin de : soutenir la compétitivité des échanges, promouvoir des chaines logistiques africaines intégrées, réduire la dépendance des pays sans littoral; assurer le suivi de la performance des corridors (observatoires), promouvoir le développement commercial le long des corridors, faire un plaidoyer en faveur de l'amélioration des infrastructures...

Quant aux États membres de l'UCCA : Faciliter la suppression des barrières physiques et non physiques à la circulation des biens et des personnels le long des corridors, établir des réseaux des parties prenantes, ratifier les règles de Rotterdam et veiller à leur transposition dans les réglementations nationales, assurer la connectivité entre les conseils des chargeurs dans le cadre de la Zlecaf...

En clôturant les travaux, Dominique Candide Fabrice Koumou Boulas, directeur général du Conseil congolais des chargeurs a souhaité que les recommandations formulées puissent permettre de conforter la vision prospective de la construction de la Maison Transport et de l'édification d'un secteur des transports robustes et performant.