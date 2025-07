Congo-Brazzaville: Digitalisation - Le pays veut se doter d'une identité numérique sécurisée

Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique à commémoré, le 16 juillet à Brazzaville, la journée de l'identité numérique. Lors de l'atelier organisé à cet effet, le gouvernement a relevé la nécessité d'offrir au Congo une identité numérique fiable et sécurisé.

L'atelier a réuni les membres du gouvernement, les experts du numérique, les acteurs du secteur privé, les partenaires techniques et financiers, sous la direction du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo. Il s'est tenu sur le thème : « Vers une identité numérique inclusive et sécurisée ». L'initiative s'inscrit dans la vision « Congo Digital 2025 » qui vise à faire du numérique un catalyseur de la croissance inclusive et durable.

L'atelier avait pour enjeu d'élaborer des stratégies plus adaptées, afin de doter le Congo d'un système d'identité numérique fiable, moderne et protecteur des droits des citoyens.

Dans ce monde globalisé, dominé par la montée en puissance de la digitalisation des services publics, selon les experts, l'identité numérique apparaît comme un levier essentiel. Car, elle permet de renforcer l'inclusion sociale et financière, réduire la fraude, sécuriser les transactions, moderniser l'administration publique et stimuler l'économie nationale.

« A travers cet atelier, nous nous engageons à inscrire, sous la vision éclairée du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, le départ d'une nouvelle étape. Dans un contexte mondial où la digitalisation des sociétés avance à un rythme effréné, nous n'avons d'autre choix que de bâtir un système d'identité numérique fiable, inclusif et sécurisé, pour préserver la confidentialité des données personnelles et garantir la souveraineté numérique nationale. L'objectif étant d'inscrire le Congo dans le cercle des nations qui ont compris que l'identité numérique est bien plus qu'un outil technique », a souligné Léon Juste Ibombo.

A la lumière thématiques développées, il en est ressorti que le Centre africain de recherche en intelligence artificielle constitue la clé de voute pour traduire les ambitions du gouvernement de développer le secteur dans les faits, à travers le Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN), financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américain.

Le représentant du groupe « Thalès », Laurent Jutard, a pour sa part, renchéri que la digitalisation des services permettra de fiabiliser la délivrance sécurisée des documents physiques, tels que l'acte de naissance, la carte nationale d'identité, le permis de conduire, le passeport, de la carte de la couverture maladie universelle, la carte scolaire, la carte professionnelle et la carte d'électeur.