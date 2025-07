Madagascar: Rencontre littéraire - Nirina Ralantoaritsimba de retour au pays pour partager sa passion

Une rencontre avec l'auteure Nirina Ralantoaritsimba, qui est actuellement de passage au pays, est de nouveau organisée par l'association Bokiko, pour les passionnés de littérature et d'écriture. Cette initiative soutenue par Hetsika Nantes Madagascar se tiendra demain 19 juillet à la Cité des Cultures à partir de 14 heures. Elle poursuit le même objectif : inspirer et encourager les passionnés de littérature à écrire et à exploiter leur talent.

Cette rencontre littéraire constitue une continuité du premier rendez-vous qui s'est tenu en 2003, suivi de celui de 2024 à Sambalia Antsahavola. A cette époque, l'auteure avait tenu à présenter ses deux livres intitulés « Nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés » sorti en 2017, et « Multidimensionnelle, et vous ? » sorti en 2021.

Après ce passage au pays l'an dernier, elle a ensuite sorti son troisième livre intitulé « En Californie, les Français écrivent leur ruée vers l'or 1848-1915 ». Il s'agit d'un essai contenant une quarantaine de récits des voyageurs français en Californie, une analyse et des études sur un genre littéraire plutôt particulier : le Western Littéraire.

Adoptant ainsi divers styles d'écriture, cette auteure et poétesse franco-malgache sera ravie de les partager durant un atelier d'écriture créative de deux jours. L'atelier aura lieu la semaine prochaine, les 24 et 25 juillet prochains, à la Cité des Cultures. Si la rencontre de demain est ouverte au public, les ateliers se feront par contre sur inscription. Ces ateliers seront axés sur le thème « Héritages, métissages et liberté ».