Madagascar: Protection marine - Actions de sensibilisation et de délimitation à Nosy Komba

Dans le cadre de la gestion durable des ressources halieutiques, une opération de sensibilisation et de délimitation maritime s'est tenue dans les fokontany d'Ampangorina et d'Antitorona, arrondissement de Nosy Komba, relevant de la préfecture de Nosy Be, région DIANA.

L'initiative, axée sur la sensibilisation aux matériels prohibés et l'installation de bouées de délimitation sur les sites marins d'Andrivalava et Beambitry, s'inscrit dans le cadre des actions de protection des zones TGRH (Terres et Gestes de Réserves Halieutiques) d'Ampangorina. La mission a été menée sur le terrain par le chef du CirPEB Nosy Be, le délégué à la communication de Nosy Be et le délégué au maire de Nosy Komba, représentant la commune urbaine de Nosy Be.

Cette mobilisation a bénéficié du soutien technique et logistique de l'ONG Blue Ventures, active dans la promotion de la gestion communautaire des ressources marines. À travers cette action, les autorités locales et partenaires entendent renforcer la vigilance communautaire face aux pratiques de pêche illicite, tout en matérialisant clairement les zones marines à protéger. Une initiative saluée par les communautés riveraines, conscientes de l'enjeu écologique et économique que représente la préservation de leur écosystème marin.