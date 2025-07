Madagascar: Forum Économique Régional - Le Sud au centre des efforts pour le développement

Le développement économique de Madagascar passe par le Grand Sud. Ce souhait présidentiel a toutes les chances de se concrétiser avec les énormes potentialités de cette partie méridionale du pays.

Des potentialités qui sont au centre des débats durant la 2e édition du Forum Économique Régional (FER) de l'Atsimo Andrefana qui se tient les 17 et 18 juillet 2025, au Jardin de la Mer Toliara.

Priorités de développement

« Développement régional d'Atsimo Andrefana : Promouvoir et renforcer le lien économique entre les grandes exploitations minières en tant que catalyseur de développement et les autres filières économiques pour dynamiser l'économie locale et régionale ». Tel est le thème de ce Forum qui a officiellement été ouvert par le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, Naina Andriantsitohaina. Et ce, en présence d'autres personnalités comme le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, ainsi que des autorités de la région et de la ville de Toliara.

Une occasion pour le ministre coach de la région Atsimo Andrefana de rappeler les priorités de développement basées sur les richesses nationales qui méritent plus que jamais d'être exploitées d'une manière rationnelle. « La tenue de ce Forum économique témoigne de notre volonté commune de développement, fondée sur les forces et potentialités de chaque région, et s'inscrit dans la lignée de la vision du président de la République : aucune commune ni région ne sera laissée pour compte », a déclaré Naina Andriantsitohaina lors de son discours d'ouverture. Cette rencontre constitue ainsi une plateforme d'échanges, et de concertation entre l'État, le secteur privé, les associations, les paysans, les organisations non gouvernementales... pour déterminer et entreprendre des actions concrètes pour le développement.

Diversité des richesses

Le Forum Économique Régional Atsimo Andrefana constitue, en tout cas, une démonstration de la diversité des richesses dont regorge cette région. La pêche, le tourisme, l'artisanat, l'agriculture, l'élevage, l'industrie ou encore les mines... autant de secteurs mis en valeur au Jardin de la Mer. Sans oublier les administrations nationales et régionales qui offrent aux opérateurs économiques l'opportunité de mieux les connaître.

« Ces secteurs doivent être complémentaires si nous voulons atteindre nos objectifs de développement », a expliqué le ministre Naina Andriantsitohaina. Cet événement permet ainsi de rapprocher tous ces secteurs afin qu'ils puissent réellement devenir des instruments efficaces pour le développement du pays. Une volonté de développement partagée par les autorités régionales massivement représentées lors de ce forum. Pour Jacques Elie Lamarre, adjoint au maire de la ville de Toliara, « Ce Forum Economique Régional s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de la politique générale de l'Etat, notamment dans le cadre de la promotion du développement régional, de la valorisation des potentialités économiques locales et la création d'un environnement favorable à l'investissement privé durable. C'est un levier de concrétisation pour transformer nos idées en projets, nos projets en actions et nos actions en résultats tangibles au service de la population ».

L'existence de plusieurs projets miniers dans la région permettra un effet d'entraînement sur l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'hôtellerie, les transports... et créera des emplois aussi bien directs qu'induits puisque ces entreprises miniers auront des besoins. Les potentiels doivent devenir des richesses. Une région Atsimo Andrefana qui n'est plus la dernière en termes de développement, comme l'a noté le gouverneur Tovondrainy Ranoelson Edally.