L'association malgache Traceur Gasy, fer de lance du développement du parkour à Madagascar, annonce le lancement de l'African Parkour Tour, un ambitieux projet panafricain visant à promouvoir cette discipline urbaine comme un outil d'expression artistique, de cohésion sociale et de mise en réseau des jeunesses africaines. Soutenu par l'Institut Français de Paris dans le cadre de son programme d'Appui aux opérateurs culturels africains, ce projet a été retenu pour son fort impact culturel et éducatif sur le continent.

Première étape

La première étape de cette tournée se déroulera sur l'île de Sainte-Marie, à Madagascar, les 22, 23 et 24 juillet, avec le soutien de l'Alliance Française de Sainte-Marie et en collaboration avec la Villa Vohilava. Cet événement marque le coup d'envoi d'une initiative qui ambitionne de relier plusieurs villes africaines à travers des activités artistiques, sportives et inclusives, tout en valorisant le tourisme sportif, les valeurs citoyennes, ainsi que le patrimoine naturel et culturel de Madagascar. Au programme, des ateliers d'initiation au parkour destinés à 280 jeunes (débutants et intermédiaires, âgés de 12 à 30 ans), ces ateliers gratuits mettront l'accent sur l'apprentissage progressif des techniques fondamentales du parkour.

Une attention particulière sera portée à l'inclusion, avec 50 % de participantes féminines et une priorité donnée aux jeunes issus de quartiers défavorisés. Des sessions de transmission artistique avec 70 participants, issus de disciplines comme la danse ou les arts du cirque, collaboreront avec des traceurs pour enrichir leurs pratiques et explorer des formes d'expression urbaine et acrobatique. Et la création performative en espace public avec un spectacle ouvert à tous, mêlant parkour, danse et art, viendra clôturer cette étape, transformant les espaces urbains et naturels en scènes d'expression artistique.

Impact culturel et social

L'African Parkour Tour se distingue par son caractère inclusif et innovant. En offrant des ateliers gratuits et en ciblant les jeunes issus de milieux défavorisés, le projet répond à un besoin criant d'accès aux activités culturelles et sportives. En intégrant des artistes d'autres disciplines, il encourage également une fusion artistique inédite, ouvrant la voie à des créations pluridisciplinaires. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large de valorisation des sites naturels et du patrimoine culturel africain, tout en promouvant le tourisme sportif.

En transformant les espaces publics en scènes d'expression, l'African Parkour Tour redéfinit la manière dont les jeunes interagissent avec leur environnement. Cette première étape à Sainte-Marie n'est que le début. L'African Parkour Tour prévoit de s'étendre à d'autres villes africaines, créant un réseau de traceurs et d'artistes unis par une passion commune. Selon Faliniaina Antonio, président de Traceur Gasy, « ce projet est une opportunité unique de montrer au monde que le parkour peut être un moteur de changement, d'unité et de créativité pour la jeunesse africaine ».

Vecteur de développement et d'inclusion

Le parkour, ou art du déplacement, est une discipline acrobatique née en France dans les années 1990, popularisée par le groupe Yamakasi. Elle consiste à franchir des obstacles naturels ou urbains par des mouvements fluides et agiles, sans équipement. En Afrique, où l'accès aux activités sportives et culturelles reste limité, l'African Parkour Tour ambitionne d'introduire cette discipline comme un outil de développement personnel, de cohésion sociale et de dialogue interculturel.

En combinant sport et art, le parkour offre aux jeunes, en particulier aux femmes, une opportunité unique de s'exprimer, de dépasser leurs limites et de s'approprier l'espace urbain. À travers des ateliers, des spectacles et des démonstrations, le projet vise à créer une scène culturelle vibrante en Afrique, tout en favorisant l'émergence de traceurs passionnés capables de transmettre les valeurs de cette discipline : persévérance, créativité et solidarité.

Traceur Gasy

Fondée en 2018 par de jeunes athlètes malgaches, l'association Traceur Gasy s'est imposée comme un acteur majeur du parkour à Madagascar. Avec pour mission de démocratiser l'art du déplacement, elle propose des cours réguliers via la Traceur Gasy Académie et organise des événements d'envergure, tels que le festival annuel « Alefa Parkour », qui réunit plus de 150 athlètes de tout le pays. L'association s'illustre également à l'international, représentant Madagascar lors de compétitions comme la Coupe du Monde de Parkour organisée par la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG).

Traceur Gasy ne se contente pas de promouvoir le sport : elle favorise les échanges artistiques avec des compagnies locales, comme Aléa Circus ou la compagnie de danse Yvann Alexandre, et produit des contenus audiovisuels pour valoriser le parkour. Des initiatives comme le Forestival ou la tournée nationale témoignent de son engagement à ancrer cette discipline dans le paysage culturel malgache.