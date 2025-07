Afrique: Felana Rajaonarivelo - « Debout » nominé au Montreal Women Film Festival

Et une nomination de plus à un festival international sera à accrocher au palmarès incroyable du film documentaire « Debout » de Felana Rajaonarivelo. La réalisatrice a annoncé, hier, sur les réseaux sociaux la première nomination de son film à un festival international à Montréal, au Canada. Il s'agit du Montreal Women Film Festival.

« Le petit chemin de notre film documentaire « Debout! » continue pour cette année 2025 après une nomination officielle à Durban et à NewYork, et maintenant à Montréal », précise-t-elle sur son compte Facebook.

Le film « Debout », qui a déjà reçu de nombreux prix internationaux poursuit donc son périple dans les festivals internationaux, faisant sensation sur quasiment les cinq continents, depuis sa sortie en 2022. Le film a déjà été sélectionné dans de prestigieux festivals tels que FIFF Cotonou au Bénin ou au CINEF à Kinshasa, pour ne citer que ceux-là. Il a également reçu la mention spéciale du jury et le prix Kattu Femme d'impact lors de la 11e édition de l'Emergence Film Festival au Togo.

Rien que pour cette année donc, « Debout » est nominé dans la catégorie Best Female Director au festival international de film de Durban, dans la catégorie Best Human Rights au New York Independent Art Film Festival, et dans la catégorie Best Human Rights pour le Montreal Women Film Festival.

« Cette troisième nomination internationale de cette année est pour nous tous, elle est pour Madagascar », souligne Felana, heureuse de porter haut l'honneur du pays et de pouvoir présenter ce film au mois de mars 2026 à Montréal.

Felana Rajaonarivelo reconnaît que la barre est désormais placée très haut, d'autant plus qu'elle aura l'opportunité de côtoyer de grands noms du cinéma féminin venant du monde entier. Mais en tout cas, ce film a déjà atteint une partie de son objectif, celui de faire entendre la voix de ses protagonistes.

Pour rappel, « Debout » relate le parcours incroyable et atypique de quatre femmes en situation de handicap, qui ont su se tenir « debout » et inspirer leurs communautés. Il vise aussi à changer les mentalités et constitue un appel à plus de bienveillance mutuelle et de respect.