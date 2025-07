Madagascar: Conseil des ministres - 9 nominations aux hauts emplois de l'État

Neuf hautes personnalités ont été nommées au sein de différents ministères lors du Conseil des ministres tenu avant-hier. A savoir, Donah Rivoharinjaka a été porté à la tête de la direction Administrative, Financière et de la Programmation Budgétaire de l'École Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG) au sein du ministère de la Justice. Dans la région Amoron'i Mania, Joëlis Charlis Andriamahatana a été nommé directeur régional de la Décentralisation, de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, sous la tutelle du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire.

Louis Velombita assurera désormais les fonctions de préfet du district de Maroantsetra, au sein du ministère de l'Intérieur. Du côté du ministère de la Santé publique, Tojomamy Herinjaka Ralaizafindraibe est appelé à diriger le Centre Hospitalier Universitaire PZAGA Androva à Mahajanga. Quant au ministère des Travaux publics, Phostina Papisy a été désignée directrice des Études de l'Institut national de l'infrastructure (ININFRA).

Deux nouvelles nominations ont été enregistrées au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique : Nivoaritsalama Herilala Razafimandimby pour la région Fitovinany, et Teviky Rostand pour la région SAVA. Le ministère de la Communication et de la Culture a également nommé Tantely Almondia Onjasoa au poste de directrice régionale dans la région Bongolava. Enfin, Famenontsoa Rakotondrainibe prend les rênes de la direction des Affaires juridiques au sein du Secrétariat d'État auprès de la Présidence, chargé de la Souveraineté alimentaire.