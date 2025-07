Le Ministère de l'Économie, du plan et de la coopération (MEPC) a terminé hier, Jeudi 17 Juillet dernier, à Kaolack les trois (3) journées de consultations entreprises avec le secteur privé de Kaolack, les collectivités territoriales et autres acteurs économiques sur la stratégie nationale de développement du secteur privé et de l'investissement. L'objectif de ces journées consistait à passer en revue les énormes potentialités dont regorge la région de Kaolack en termes d'exploitation et identifier les secteurs d'investissement potentiels existant dans la région afin de pousser des réflexions approfondies avec les acteurs au profit d'une éventuelle animation économique dans les secteurs opportuns.

A travers cette politique économique élargie aux régions, le MEPC prétend ainsi engager le secteur privé local pour la réactivation des anciens réseaux à forte ténacité économique en vue de garantir une promotion

économique aux investisseurs privés, mais faire aussi de Kaolack l'un des huit (8) pôles économiques les plus dynamiques du territoire national. Ce programme requiert deux intérêts majeurs: accroître la productivité à tous les niveaux au sein des filières économiques pour accéder à une croissance locale dynamique et rendre le secteur privé local plus attractif et compétitif dans les marchés nationaux et internationaux. Il obéit en effet à la nouvelle politique d'impulsion et d'animation économique engagée par le MEPC en direction des territoires et secteurs sur une trajectoire directe de susciter le développement à partir des zones décentralisées.

En d'autres termes, il s'agit aussi de prolonger ces actions ministérielles à l'intérieur du pays pour créer le lien entre ce travail d'impulsion et d'animation ministérielle et les réalités économiques trouvées sur place. Les débats lors de ces 72 heures d'échange et de partage ont tourné autour de plusieurs questions relatives à l'identification, la nature des secteurs qui pourraient intéresser des investisseurs, les éventuelles difficultés et défis susceptibles de contraindre l'ardeur des investisseurs dans leurs financements, la contribution de l'Etat pour soutenir le secteur privé dans ses investissements, entre autres centres d'intérêts. Ainsi, au terme de ces journées, il était aussi prévu la déclinaison d'un rapport d'orientation qui fera office de feuille de route pour donner une réalité au contenu territorial et sectoriel de l'économie dans toutes ses dimensions.