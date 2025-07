VIVO ENERGY Sénégal en partenariat avec le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a procédé au lancement du programme de Bourses d'Excellence qui vise à offrir à de jeunes talents l'opportunité d'acquérir des compétences pointues dans des domaines clés de l'industrie des hydrocarbures.

VIVO ENERGY Sénégal s'engage à soutenir l'État dans sa mission de formation et d'insertion professionnelle. C'est dans ce cadre que la société, en collaboration avec le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, a lancé officiellement hier, jeudi 17 Juillet, un programme de Bourses d'Excellence. Cette initiative s'inscrit dans une vision partagée de développement national, où l'employabilité des jeunes talents est une priorité absolue. Le programme de Bourses d'Excellence vise à offrir à de jeunes talents l'opportunité d'acquérir des compétences pointues dans des domaines clés de l'industrie des hydrocarbures. Selon Abdou Sow, directeur général de VIVO ENERGIE Sénégal, ce programme de « Bourses d'Excellence » repose sur trois piliers essentiels : promouvoir l'excellence académique, renforcer les compétences techniques et encourager l'inclusion et la diversité.

« Ce programme de « Bourses d'Excellence » est bien plus qu'un engagement sociétal, c'est un investissement stratégique dans l'avenir de notre pays. En soutenant la formation des jeunes talents d'aujourd'hui, nous préparons les leaders de demain. Nous contribuons à répondre aux besoins de notre industrie en termes de ressources humaines qualifiées et nous participons activement à l'agenda national pour le développement de l'employabilité des jeunes », soutient-il. Ce programme de bourses d'excellence offre un financement complet des études supérieures, que ce soit au niveau national ou international.

Chaque bourse couvre intégralement les frais de scolarité, de subsistance, de transport, de matériel informatique et de livres. Au-delà de l'aide financière, les lauréats bénéficieront de stages pratiques au sein de VIVO ENERGY Sénégal et de ses partenaires, ainsi que d'un mentorat personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. « Les bourses destinées aux étudiants au niveau local sont de presque 9 millions Fcfa. Les étudiants qui vont poursuivre leurs études hors du Sénégal bénéficieront d'une bourse de 15 millions de francs Cfa. C'est une prise en charge financière qui pourrait être très lourde pour les familles.

Elle couvre l'intégralité des frais nécessaires à la réussite de l'étudiant », a fait savoir le Ministre de l'Energie, du pétrole et des mines Birame Soulèye Diop. Selon lui, le programme de bourses d'excellence de VIVO ENERGIE est porteur de valeurs fortes et de bénéfices partagés. Pour les étudiants, indique-t-il, il représente un levier d'accès à une éducation de qualité et à des perspectives d'emplois concrètes. Pour VIVO ENERGIE, poursuit-il, il s'agit d'un investissement stratégique dans le capital humain en phase avec les exigences du secteur.