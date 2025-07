Togo: Municipales 2025 - L'UFC lance un message à la CENI

Le parti Union des forces de changement (UFC) vient de faire une sortie relative aux élections municipales qui se sont déroulées ce jeudi sur l'ensemble du territoire national, dans les 117 communes.

Comme les autres candidats, ceux de l'Ufc attendent impatiemment la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

« À présent, nous avons les yeux rivés sur la CENI qui doit, en toute impartialité procéder au dépouillement et à la proclamation des résultats », a déclaré Sénateur Séna Koku Alipui, 2ème Vice-Président de l'UFC.

De toutes les façons, le parti de l'Abldé dit en être serein en se référant aux conditions dans lesquelles le scrutin même s'est déroulé. Pour M. Alipui, des candidats aux populations en passant par les forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les divers autres acteurs électoraux, tout le monde a mis du sien pour des opérations apaisées.

Au nom du président national du parti Gilchrist Olympio qui suit de près le processus, il s'est singulièrement félicité des candidats et militants de son parti qui, dans des conditions particulièrement difficiles, se sont battus pour porter haut les couleurs du parti.

« Je tiens à saluer la maturité du peuple Togolais qui a compris que l'avenir se trouve dans l'urne... et non dans la rue... Je félicite chacune et chacun des votants et j'invite les Togolais à préserver le climat apaisé qui a caractérisé ce scrutin », a-t-il noté.

« Ensemble et par les voies du dialogue et d'élections de plus en plus libres et transparentes, bâtissons un Togo qui nous ressemble et qui nous rassemble », a ajouté le 2ème vice-président de l'Ufc.

Il reconnaît que la participation à ces élections ne résout pas systématiquement les préoccupations diverses des populations auxquelles certains acteurs de la diaspora lancent des appels pour des manifestations, depuis les réseaux sociaux. Mais pour M. Alipui, ces élections sont un début de solution pour le développement harmonieux du Togo.

« C'est vrai que nous avons des problèmes qui sont parfois exprimés avec beaucoup de passion et sans y mettre la forme mais je suis heureux que la raison l'ait emporté. Le dialogue c'est l'arme des forts », indique Séna Koku Alipui.

Rappelons que l'Ufc a pris part à ces élections municipales dans 36 circonscriptions électorales sur les 117 que compte le pays.