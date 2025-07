Soudan: Le ministre de la Justice affirme son attachement à l'État de Droit et à la réalisation de la justice

Le ministre de la Justice, Dr Abdallah Darf a exprimé son plein engagement en faveur de l'état de droit et de la réalisation de la justice, soulignant que la phase actuelle nécessite des efforts concertés et une coordination totale entre les organes judiciaires.

Cette déclaration a été faite lors d'une réception donnée par le personnel du ministère de la Justice au siège du ministère après sa prestation de serment devant le président du Conseil Souverain de Transition jeudi. Il a été reçu par la sous-secrétaire du ministère, Mme Huwaida Ali, ainsi que par le procureur général de la République du Soudan et un certain nombre de conseillers et d'employés.

Dr. Garaf a déclaré : « Nous faisons de cette mission un point de départ pour parvenir à la justice et renforcer la coordination entre les agences judiciaires et réglementaires, afin de consolider l'État de droit et l'égalité devant la loi. »

Le ministre a souligné que la justice doit être une réalité dans la vie des citoyens à travers l'application de la loi, la protection des droits et la réparation des griefs. Il a souligné que son ministère avait une vision de réforme juridique en coopération avec le Barreau, les facultés de droit et les autorités compétentes.

Le ministre de la Justice a conclu son discours en soulignant l'engagement du ministère à achever la construction des institutions judiciaires dans le cadre de sa stratégie pour parvenir à la justice, renouvelant son engagement envers les dirigeants et le peuple soudanais que l'état de droit restera un objectif et un principe inébranlable.