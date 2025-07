Soudan: Soumettre toutes les entreprises du secteur public à la supervision du Ministère des Finances

Le Premier ministre de transition, Dr Kamil Idris a publié une décision soumettant toutes les entreprises et tous les investissements du secteur public auxquels le gouvernement contribue à la supervision financière et administrative du ministère des Finances, d'une manière qui n'entre pas en conflit avec les réglementations relatives à la création de ces entreprises, les accords d'investissement conjoint et la résolution du Cabinet n° (104) de 2021.

La même décision comprenait la création d'une unité au sein de la structure organisationnelle du ministère des Finances pour superviser les entreprises du secteur public et les investissements gouvernementaux, et pour effectuer des évaluations financières et administratives des entreprises du secteur public et des investissements gouvernementaux.

La décision a ordonné aux ministères de la Justice et des Finances, aux entreprises du secteur public et aux autres autorités compétentes de prendre des mesures pour mettre en oeuvre la décision.